В Ирландии принудительно ликвидировали компании, которые привлекали деньги для России
- В Ирландии принудительно ликвидировали компании VTB Eurasia, Transregional Capital, Sovcom Capital, OIM ABS, RZD Capital, и VEB Finance, которые привлекали деньги для российских банков: ВТБ, "Совкомбанка" и др.
- Ликвидация стала следствием выхода местных управленцев из советов директоров после начала войны против Украины, оставив компании без руководства.
Из реестра компаний исключили несколько ирландских фирм. Они привлекали миллиарды долларов для российских организаций, включая государственный банк и РЖД.
Какие компании и почему закрыли в Ирландии?
В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, ранее привлекавших миллиарды долларов для российских банков и госкорпораций.
Их ликвидировали из-за того, что после начала полномасштабной войны против Украины местные управленцы массово вышли из советов директоров, а компании остались без руководства. Закрыли, в частности, такие фирмы:
- VTB Eurasia, которая разместила облигации на 2,25 миллиарда долларов для ВТБ (российский государственный банк);
- Transregional Capital, которая кредитовала "Транскапиталбанк", внесенный в санкционный список OFAC (частный российский банк);
- Sovcom Capital, эмитент облигаций "Совкомбанка" на 600 миллионов долларов (российский частный универсальный банк);
- OIM ABS, дочерняя структура Qiwi Bank (российский расчетный банк).
Закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов: RZD Capital, созданная для финансирования российской железной дороги, разместила бумаги на 6,7 миллиардов долларов.Без ирландской "дочки" остался также российский государственный инвестиционный банк "ВЭБ": его VEB Finance привлекла 30 миллиардов долларов через облигации.
Как российские банки страдают из-за санкций?
- Один из элементов давления на Россию – санкции против банков. Так до 18-го санкционный пакет ЕС попали "Т-Банк", "Яндекс-банк", "Ozon-банк" и другие кредитные организации. Также, ограничения не обошли и "Сургутнефтегазбанк".
- Впоследствии стало известно, что российские банки массово теряют деньги. Из-за проблем с интернетом в России жители массово снимают деньги со своих счетов. Чрезмерный спрос на наличные привел к тому, что российские банки уже потеряли 500 миллиардов рублей с начала июня.
- Ситуацию могли бы улучшить иностранные банки, которые получили право открывать филиалы в России с сентября 2024 года, но ни один филиал до сих пор не появился.