Из реестра компаний исключили несколько ирландских фирм. Они привлекали миллиарды долларов для российских организаций, включая государственный банк и РЖД.

Какие компании и почему закрыли в Ирландии?

В Ирландии принудительно ликвидировали ряд компаний, ранее привлекавших миллиарды долларов для российских банков и госкорпораций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Их ликвидировали из-за того, что после начала полномасштабной войны против Украины местные управленцы массово вышли из советов директоров, а компании остались без руководства. Закрыли, в частности, такие фирмы:

VTB Eurasia, которая разместила облигации на 2,25 миллиарда долларов для ВТБ (российский государственный банк);

Transregional Capital, которая кредитовала "Транскапиталбанк", внесенный в санкционный список OFAC (частный российский банк);

Sovcom Capital, эмитент облигаций "Совкомбанка" на 600 миллионов долларов (российский частный универсальный банк);

OIM ABS, дочерняя структура Qiwi Bank (российский расчетный банк).

Закрытие коснулось также инфраструктурных гигантов: RZD Capital, созданная для финансирования российской железной дороги, разместила бумаги на 6,7 миллиардов долларов.Без ирландской "дочки" остался также российский государственный инвестиционный банк "ВЭБ": его VEB Finance привлекла 30 миллиардов долларов через облигации.

