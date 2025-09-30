Венгрия не планирует отказываться от газа и нефти из России. Об этом сообщил премьер страны Виктор Орбан.

Что сказал Орбан по энергоносителям России?

Согласно его словам, Будапешт имеет две причины этого не делать, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью венгерского политика.

Орбан объяснил, что если страна прекратит получать газ и нефть от Москвы, то Венгрии придется искать энергоносители где-то еще в другом месте.

Любой другой источник поставок менее надежен, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский,

– заявил Виктор Орбан.

Таким образом Россия "гарантирует безопасность Венгрии", о чем сказал венгерский премьер. Более того, он коснулся темы экономического аспекта.

Дело в том, что энергоносители из России дешевле чем любые альтернативные варианты. А отказ он них автоматически приведет к необходимости повышать цены для населения страны.

Почему венгерские семьи должны платить больше за энергию? Это вопрос не только экономики, но и социальной справедливости,

– сделал заявление Орбан.

Венгерский политик подчеркнул, что его страна является суверенным государством и сама принимает решения, независимо от внешнего давления. А энергетические вопросы очень тесно связаны с безопасностью страны.

Обратите внимание! Орбан добавил, что любые изменения в поставках энергоносителей влияют не только на экономику страны, но и на ее обороноспособность.

Что еще говорили Орбан и Фицо относительно российской нефти?

Премьер-министры Венгрии и Словакии уже не впервые выступают против отказа от нефти из России. Они заявляли, что отказ от поставок через нефтепровод "Дружба" является для их стран экономически и технически невозможным. Об этом пишет Bloomberg.

Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь согласно международному праву именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс,

– сказал Фицо.

Заметьте! В частности политики считают желание ЕС отказаться от российской энергии "политическим и идеологическим решением".

Что известно о ситуации со Словакией?