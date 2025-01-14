Россия скрывает расходы на войну: реальные цифры больше данных Минобороны

Россия тратит на войну больше, чем указано в официальных расходах Минобороны. Аналитики разоблачили скрытую схему льготного кредитования предприятий, работающих на армию.

Россия скрывает часть расходов на войну

Бывший инвестиционный банкир Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеди представил собственный анализ скрытых расходов Кремля на войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование.

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По словам Кеннеди, финансирование российского военного аппарата имеет два основных направления:

Первый – официальный оборонный бюджет, который, по словам экспертов, выглядит "стабильным".

Второй, менее очевидный, но не менее значительный, состоит из внебюджетных механизмов финансирования, что по масштабам равны официальному бюджету.

Согласно закону, принятому сразу после начала полномасштабной войны, Кремль обязал российские банки предоставлять предприятиям, связанным с обороной, кредиты на льготных условиях, определенных государством.

Как работает схема:

С середины 2022 года эта схема привела к стремительному росту корпоративного долга на 415 миллиардов долларов;

Из этой суммы, по оценкам, 210-250 миллиардов долларов приходится на льготные кредиты, принудительно выданные оборонным подрядчикам, многие из которых имеют низкий кредитный рейтинг.

Эти средства используются для оплаты товаров и услуг, связанных с военными потребностями.

Уязвимое место российской экономики

Сначала такая схема выглядела выгодной для Москвы, поскольку позволяла удерживать официальный оборонный бюджет на контролируемом уровне, вводя в заблуждение аналитиков относительно устойчивости российской экономики.

Рост инфляции, повышение ставок и риск системного кредитного кризиса становятся все более серьезной проблемой:

С 2022 года корпоративный долг в России увеличился на 71%, достигнув 415 миллиардов долларов, что составляет 19,4% ВВП.

Этот прирост значительно превышает доходы от нефтегазовой отрасли и расходы оборонного бюджета, а также в 6,5 раз превышает прирост государственных заимствований.

Более 70% новых корпоративных кредитов было направлено в секторы, которые поддерживают военную деятельность.

К слову! Кеннеди отмечает, что финансовые трудности Москвы только расти, особенно если союзники Украины активнее применять энергетические санкции.