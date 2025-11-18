Очередной удар по экономике: в России начали останавливать работу заводов
В России останавливаются кремниевые заводы из-за войны против Украины. В частности акционерное общество "Кремний", которое является крупнейшим в стране производителем рафинированного кремния, полностью останавливает производство.
Что происходит с российскими заводами?
Это произойдет уже скоро – с 1 января 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Второе аналогичное предприятие – "Кремний Урал" – будет работать только на части мощностей.
Оба предприятия входят в структуру подсанкционной компании "Русал",
– уточнили в ЦПД.
Формальная причина ситуации якобы "глобальное перепроизводство" и демпинговые цены поставщиков из-за рубежа. Но, как отмечают в Центре, жалобы на демпинг имеют неубедительный вид.
Если иностранные производители могут продавать кремний дешевле и при этом не работать себе в убыток, значит проблема в неспособности России создать конкурентные условия производства,
– говорится в сообщении.
В частности еще после 2022 года Москва переориентировалась на военную экономику. Однако это быстро сделало хуже положение гражданских и высокотехнологичных отраслей.
Рафинированный кремний – это ключевой материал для таких отраслей:
- микроэлектроники;
- химической промышленности;
- солнечных панелей;
- многих технологических процессов.
Заметьте! Однако единственные два завода России в этой сфере не могут конкурировать на глобальном рынке. И это является маркером глубокой системной деградации российской промышленности.
Напомним, что медиа Радио Свобода ранее писало, что АО "Кремний" вынужденно приостановит производство в городе Шелехов Иркутской области. Причиной является "перепроизводство кремния и рост его импорта по демпинговым ценам".
Кроме того, в компании предупредили власти Шелехова и Приангарья о предстоящей остановке производства. Руководство надеется "найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий".
Обратите внимание! Тогда же стало известно, что завод "Кремний Урал" в Каменск-Уральском продолжит работать, но не на неполную мощность.
Что еще известно о ситуации с российской экономикой?
Экономика России сейчас сталкивается с рецессией. Причиной этого является сокращение производства и снижение внешней торговли.
В то же время прибыль даже крупных корпораций падает. В том числе и доходы "Газпром нефти" сократились почти на 50%.