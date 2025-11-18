Укр Рус
18 ноября, 12:36
Очередной удар по экономике: в России начали останавливать работу заводов

Валерия Моргун
Основні тези
  • Останавливаются кремниевые заводы в России из-за войны против Украины, крупнейший производитель рафинированного кремния полностью приостанавливает производство с 1 января 2026 года.
  • Формальной причиной является "глобальное перепроизводство" и демпинговые цены, но Центр противодействия дезинформации указывает на неспособность России создать конкурентные условия производства.

В России останавливаются кремниевые заводы из-за войны против Украины. В частности акционерное общество "Кремний", которое является крупнейшим в стране производителем рафинированного кремния, полностью останавливает производство.

Что происходит с российскими заводами?

Это произойдет уже скоро – с 1 января 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Второе аналогичное предприятие – "Кремний Урал" – будет работать только на части мощностей.

Оба предприятия входят в структуру подсанкционной компании "Русал",
– уточнили в ЦПД.

Формальная причина ситуации якобы "глобальное перепроизводство" и демпинговые цены поставщиков из-за рубежа. Но, как отмечают в Центре, жалобы на демпинг имеют неубедительный вид.

Если иностранные производители могут продавать кремний дешевле и при этом не работать себе в убыток, значит проблема в неспособности России создать конкурентные условия производства,
– говорится в сообщении.

В частности еще после 2022 года Москва переориентировалась на военную экономику. Однако это быстро сделало хуже положение гражданских и высокотехнологичных отраслей.

Рафинированный кремний – это ключевой материал для таких отраслей:

  1. микроэлектроники;
  2. химической промышленности;
  3. солнечных панелей;
  4. многих технологических процессов.

Заметьте! Однако единственные два завода России в этой сфере не могут конкурировать на глобальном рынке. И это является маркером глубокой системной деградации российской промышленности.

Напомним, что медиа Радио Свобода ранее писало, что АО "Кремний" вынужденно приостановит производство в городе Шелехов Иркутской области. Причиной является "перепроизводство кремния и рост его импорта по демпинговым ценам".

Кроме того, в компании предупредили власти Шелехова и Приангарья о предстоящей остановке производства. Руководство надеется "найти оптимальные решения для минимизации социальных последствий".

Обратите внимание! Тогда же стало известно, что завод "Кремний Урал" в Каменск-Уральском продолжит работать, но не на неполную мощность.

Что еще известно о ситуации с российской экономикой?

  • Экономика России сейчас сталкивается с рецессией. Причиной этого является сокращение производства и снижение внешней торговли.

  • В то же время прибыль даже крупных корпораций падает. В том числе и доходы "Газпром нефти" сократились почти на 50%.