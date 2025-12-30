Российский железнодорожный монополист тонет в финансовых проблемах. Кризис в "РЖД" углубляется с каждым месяцем и вынуждает компанию жестко урезать расходы даже на базовые потребности.

Как российская железная дорога урезает расходы?

Инвестиции российской железной дороги в 2026 году сократятся на четверть – до 713,6 миллиарда рублей, что составляет более 9 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Из-за финансовых трудностей РЖД в следующем году планирует урезать инвестиции в ключевые потребности железной дороги:

на закупки вагонов и локомотивов – до 37%;

финансирование железнодорожного строительства – 20%.

Главная причина сокращения инвестиций – обвал грузовых перевозок по железной дороге, которые были основой доходов компании. Он стал крупнейшим за последние 15 лет.

Проблемы возникли вследствие ряда причин, которые в итоге привели к системному затяжному кризису на российской железной дороге. Этому способствовали:

западные санкции;

падение экспорта;

сокращение промышленной активности предприятий;

и сбои в логистике РЖД.

Когда даже такая структура погрязла с долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики России. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности России не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми,

– отметили в ЦПД.

Заметьте! Российская железная дорога (РЖД) является одним из крупнейших предприятий России. Именно она транспортирует основной объем потоков сырья, промышленных грузов и военных грузов.

Как российские власти спасают железную дорогу?

Из-за падения доходов долг РЖД уже достиг 4 триллионов рублей, или 50,8 миллиардов долларов, пишет Reuters. Большинство долгов железной дороги приходится на государственные банки.

Сейчас, по информации источников издания, российское правительство ищет способ спасти предприятие. В Кремле рассматривают такие шаги:

повышение тарифов на грузовые перевозки;

увеличение объемов государственных субсидий компании;

снижение налогов для железной дороги;

и даже использование средств Фонда национального благосостояния.

Еще один вариант – превращение 400 миллиардов рублей долга компании на акции.

Стоит знать! В финансовом отчете за первое полугодие 2025 года РЖД указала чистый долг в размере 3,3 триллиона рублей. То есть всего за полгода он вырос почти на 0,7 триллиона рублей.

