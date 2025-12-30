Грозит коллапс: главный перевозчик России трещит под давлением войны
- Российская железная дорога планирует значительно сократить инвестиции из-за финансовых трудностей, в частности на закупку вагонов и локомотивов и финансирование строительства.
- Кризис вызван обвалом грузовых перевозок, западными санкциями, падением экспорта, сокращением промышленной активности и сбоями в логистике.
Российский железнодорожный монополист тонет в финансовых проблемах. Кризис в "РЖД" углубляется с каждым месяцем и вынуждает компанию жестко урезать расходы даже на базовые потребности.
Как российская железная дорога урезает расходы?
Инвестиции российской железной дороги в 2026 году сократятся на четверть – до 713,6 миллиарда рублей, что составляет более 9 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Из-за финансовых трудностей РЖД в следующем году планирует урезать инвестиции в ключевые потребности железной дороги:
- на закупки вагонов и локомотивов – до 37%;
- финансирование железнодорожного строительства – 20%.
Главная причина сокращения инвестиций – обвал грузовых перевозок по железной дороге, которые были основой доходов компании. Он стал крупнейшим за последние 15 лет.
Проблемы возникли вследствие ряда причин, которые в итоге привели к системному затяжному кризису на российской железной дороге. Этому способствовали:
- западные санкции;
- падение экспорта;
- сокращение промышленной активности предприятий;
- и сбои в логистике РЖД.
Когда даже такая структура погрязла с долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики России. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности России не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми,
– отметили в ЦПД.
Заметьте! Российская железная дорога (РЖД) является одним из крупнейших предприятий России. Именно она транспортирует основной объем потоков сырья, промышленных грузов и военных грузов.
Как российские власти спасают железную дорогу?
Из-за падения доходов долг РЖД уже достиг 4 триллионов рублей, или 50,8 миллиардов долларов, пишет Reuters. Большинство долгов железной дороги приходится на государственные банки.
Сейчас, по информации источников издания, российское правительство ищет способ спасти предприятие. В Кремле рассматривают такие шаги:
- повышение тарифов на грузовые перевозки;
- увеличение объемов государственных субсидий компании;
- снижение налогов для железной дороги;
- и даже использование средств Фонда национального благосостояния.
Еще один вариант – превращение 400 миллиардов рублей долга компании на акции.
Стоит знать! В финансовом отчете за первое полугодие 2025 года РЖД указала чистый долг в размере 3,3 триллиона рублей. То есть всего за полгода он вырос почти на 0,7 триллиона рублей.
Как РЖД решает финансовые проблемы?
Финансовые проблемы на железной дороге России продолжаются уже не первый год. Из-за дефицита средств компания с почти 700-тысячным штатом вводила для работников центрального офиса неоплачиваемые дополнительные выходные – по три дня ежемесячно.
Параллельно руководство было вынуждено существенно урезать инвестиционную программу – почти на 40%. Под сокращение попали и масштабные инфраструктурные проекты. В частности, заморозили расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которые должны были обеспечить рост перевозок сырья в направлении Китая.
В поисках дополнительных доходов российская компания дошла даже до мелкой экономии: постельное белье в плацкартных вагонах больше не входит в стоимость билета и продается отдельно за дополнительную плату.