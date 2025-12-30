Як російська залізниця урізає витрати?

Інвестиції російської залізниці у 2026 році скоротяться на чверть – до 713,6 мільярда рублів, що складає понад 9 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Занепад навіть у сильних секторах: що відбувається з економікою Росії

Через фінансові труднощі РЖД наступного року планує урізати інвестиції у ключові потреби залізниці:

  • на закупівлі вагонів і локомотивів – до 37%;
  • фінансування залізничного будівництва – 20%.

Головна причина скорочення інвестицій – обвал вантажних перевезень залізницею, які були основою доходів компанії. Він став найбільшим за останні 15 років.

Проблеми виникли внаслідок низки причин, які у підсумку призвели до системної у затяжної кризи на російській залізниці. Цьому сприяли:

  • західні санкції;
  • падіння експорту;
  • скорочення промислової активності підприємств;
  • та збої у логістиці РЖД.

Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки Росії. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності Росії не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими,
– наголосили у ЦПД.

Зауважте! Російська залізниця (РЖД) є одним із найбільших підприємств Росії. Саме вона транспортує основний обсяг потоків сировини, промислових вантажів і військових вантажів.

Як російська влада рятує залізницю?

Через падіння доходів борг РЖД вже сягнув 4 трильйонів рублів, або 50,8 мільярда доларів, пише Reuters. Більшість боргів залізниці припадає на державні банки.

Наразі, за інформацією джерел видання, російський уряд шукає спосіб порятувати підприємство. У Кремлі розглядають такі кроки:

  • підвищення тарифів на вантажні перевезення;
  • збільшення обсягів державних субсидій компанії;
  • зниження податків для залізниці;
  • та навіть використання коштів Фонду національного добробуту.

Ще один варіант – перетворення 400 мільярдів рублів боргу компанії на акції.

Варто знати! У фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року РЖД вказала чистий борг у розмірі 3,3 трильйона рублів. Тобто лише за пів року він зріс майже на 0,7 трильйона рублів.

Як РЖД розв'язує фінансові проблеми?

  • Фінансові негаразди на залізниці Росії тривають уже не перший рік. Через дефіцит коштів компанія з майже 700-тисячним штатом запроваджувала для працівників центрального офісу неоплачувані додаткові вихідні – по три дні щомісяця.

  • Паралельно керівництво було змушене суттєво урізати інвестиційну програму – майже на 40%. Під скорочення потрапили й масштабні інфраструктурні проєкти. Зокрема, заморозили розширення Байкало-Амурської магістралі та Транссибу, які мали забезпечити зростання перевезень сировини в напрямку Китаю.

  • У пошуках додаткових доходів російська компанія дійшла навіть до дрібної економії: постільна білизна в плацкартних вагонах більше не входить у вартість квитка і продається окремо за додаткову плату.