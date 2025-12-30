Як російська залізниця урізає витрати?

Інвестиції російської залізниці у 2026 році скоротяться на чверть – до 713,6 мільярда рублів, що складає понад 9 мільярдів доларів, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Через фінансові труднощі РЖД наступного року планує урізати інвестиції у ключові потреби залізниці:

на закупівлі вагонів і локомотивів – до 37%;

фінансування залізничного будівництва – 20%.

Головна причина скорочення інвестицій – обвал вантажних перевезень залізницею, які були основою доходів компанії. Він став найбільшим за останні 15 років.

Проблеми виникли внаслідок низки причин, які у підсумку призвели до системної у затяжної кризи на російській залізниці. Цьому сприяли:

західні санкції;

падіння експорту;

скорочення промислової активності підприємств;

та збої у логістиці РЖД.

Коли навіть така структура погрузла з боргах, це свідчить про глибокі структурні ризики для всієї економіки Росії. Криза системоутворюючих компаній показує, що запас міцності Росії не безмежний, і економічні наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими,

– наголосили у ЦПД.

Зауважте! Російська залізниця (РЖД) є одним із найбільших підприємств Росії. Саме вона транспортує основний обсяг потоків сировини, промислових вантажів і військових вантажів.

Як російська влада рятує залізницю?

Через падіння доходів борг РЖД вже сягнув 4 трильйонів рублів, або 50,8 мільярда доларів, пише Reuters. Більшість боргів залізниці припадає на державні банки.

Наразі, за інформацією джерел видання, російський уряд шукає спосіб порятувати підприємство. У Кремлі розглядають такі кроки:

підвищення тарифів на вантажні перевезення;

збільшення обсягів державних субсидій компанії;

зниження податків для залізниці;

та навіть використання коштів Фонду національного добробуту.

Ще один варіант – перетворення 400 мільярдів рублів боргу компанії на акції.

Варто знати! У фінансовому звіті за перше півріччя 2025 року РЖД вказала чистий борг у розмірі 3,3 трильйона рублів. Тобто лише за пів року він зріс майже на 0,7 трильйона рублів.

