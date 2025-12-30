Как российская железная дорога урезает расходы?

Инвестиции российской железной дороги в 2026 году сократятся на четверть – до 713,6 миллиарда рублей, что составляет более 9 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Из-за финансовых трудностей РЖД в следующем году планирует урезать инвестиции в ключевые потребности железной дороги:

  • на закупки вагонов и локомотивов – до 37%;
  • финансирование железнодорожного строительства – 20%.

Главная причина сокращения инвестиций – обвал грузовых перевозок по железной дороге, которые были основой доходов компании. Он стал крупнейшим за последние 15 лет.

Проблемы возникли вследствие ряда причин, которые в итоге привели к системному затяжному кризису на российской железной дороге. Этому способствовали:

  • западные санкции;
  • падение экспорта;
  • сокращение промышленной активности предприятий;
  • и сбои в логистике РЖД.

Когда даже такая структура погрязла с долгах, это свидетельствует о глубоких структурных рисках для всей экономики России. Кризис системообразующих компаний показывает, что запас прочности России не безграничен, и экономические последствия войны будут становиться все более ощутимыми,
– отметили в ЦПД.

Заметьте! Российская железная дорога (РЖД) является одним из крупнейших предприятий России. Именно она транспортирует основной объем потоков сырья, промышленных грузов и военных грузов.

Как российские власти спасают железную дорогу?

Из-за падения доходов долг РЖД уже достиг 4 триллионов рублей, или 50,8 миллиардов долларов, пишет Reuters. Большинство долгов железной дороги приходится на государственные банки.

Сейчас, по информации источников издания, российское правительство ищет способ спасти предприятие. В Кремле рассматривают такие шаги:

  • повышение тарифов на грузовые перевозки;
  • увеличение объемов государственных субсидий компании;
  • снижение налогов для железной дороги;
  • и даже использование средств Фонда национального благосостояния.

Еще один вариант – превращение 400 миллиардов рублей долга компании на акции.

Стоит знать! В финансовом отчете за первое полугодие 2025 года РЖД указала чистый долг в размере 3,3 триллиона рублей. То есть всего за полгода он вырос почти на 0,7 триллиона рублей.

Как РЖД решает финансовые проблемы?

  • Финансовые проблемы на железной дороге России продолжаются уже не первый год. Из-за дефицита средств компания с почти 700-тысячным штатом вводила для работников центрального офиса неоплачиваемые дополнительные выходные – по три дня ежемесячно.

  • Параллельно руководство было вынуждено существенно урезать инвестиционную программу – почти на 40%. Под сокращение попали и масштабные инфраструктурные проекты. В частности, заморозили расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, которые должны были обеспечить рост перевозок сырья в направлении Китая.

  • В поисках дополнительных доходов российская компания дошла даже до мелкой экономии: постельное белье в плацкартных вагонах больше не входит в стоимость билета и продается отдельно за дополнительную плату.