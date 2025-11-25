Россия пытается спасти железную дорогу, которая тонет в миллиардных долгах, – Reuters

Из-за резкого замедления экономики "Российские железные дороги" столкнулись с сокращением доходов и ростом долгов. Теперь правительство России пытается найти варианты, чтобы удержать на плаву крупнейшего работодателя страны.

Какие долги у российской компании?

Долг компании уже достиг 4 триллионов рублей, или 50,8 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.

Смотрите также Трамп считает, что пришло время ввести новые санкции против России, – сенатор Грэм

По словам источников, Кремль ищет способы помощи РЖД, большинство долгов которых приходится на госбанки. Среди возможных шагов:

повышение тарифов на грузовые перевозки;

увеличение объемов государственных субсидий компании;

снижение налогов для железной дороги;

и даже использование средств Фонда национального благосостояния.

Некоторые идеи, которые еще не выносились на правительственный уровень, включают установление потолка процентной ставки для РЖД на уровне 9% или конвертацию части долгов в доли компании – фактически передачи госбанкам части собственности,

– пишет издание.

Также один из вариантов предусматривает превращение 400 миллиардов рублей долга компании в акции.

Источники в отрасли характеризуют все эти идеи как попытку спасти "Российские железные дороги", которые имеют третью в мире по длине железнодорожную инфраструктуру после США и Китая.

Вместе с тем аналитики отмечают, что ситуация в компании традиционно считается индикатором состояния российской экономики.

Ее проблемы демонстрируют ключевой вызов военной экономики России: крупные государственные корпорации, которые накопили долги перед госбанками и не могут обанкротиться, в конце концов перекладывают финансовое бремя на государство – в тот момент, когда расходы на войну против Украины достигают рекордных уровней,

– отмечает издание.

Стоит знать! В финансовом отчете за первое полугодие 2025 года РЖД указала чистый долг в размере 3,3 триллиона рублей. Только за полгода он вырос почти на 0,7 триллиона рублей.

Какие проблемы у железной дороги?

Проблемы в РЖД начались уже давно. Компания со штатом до 700 тысяч человек из-за финансовых трудностей заставляет работников центрального офиса брать по 3 дополнительных выходных в месяц, которые не оплачивают, пишет Reuters.

Вследствие резкого падения объемов грузоперевозок и ростом кредитных ставок. "Российские железные дороги" были вынуждены также сократить инвестиционную программу почти на 40%.

Заморожены крупнейшие инфраструктурные проекты, в частности расширение БАМа и Транссиба для перевозки сырья в Китай.

Заметьте! Общий объем инвестиций РЖД сократился с 1,3 триллиона до 890 миллиардов рублей, а потом еще на 32,5 миллиарда рублей.

Как РЖД пытаются увеличить прибыли?