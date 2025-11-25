Россия пытается спасти железную дорогу, которая тонет в миллиардных долгах, – Reuters
- Долг "Российских железных дорог" достиг 4 триллионов рублей, и правительство России рассматривает повышение тарифов и увеличение субсидий для спасения компании.
- Компания вынуждена сокращать расходы, в частности, работники берут неоплачиваемые выходные, что демонстрирует финансовые трудности и влияние военной экономики на государственные корпорации.
Из-за резкого замедления экономики "Российские железные дороги" столкнулись с сокращением доходов и ростом долгов. Теперь правительство России пытается найти варианты, чтобы удержать на плаву крупнейшего работодателя страны.
Какие долги у российской компании?
Долг компании уже достиг 4 триллионов рублей, или 50,8 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой Reuters.
Смотрите также Трамп считает, что пришло время ввести новые санкции против России, – сенатор Грэм
По словам источников, Кремль ищет способы помощи РЖД, большинство долгов которых приходится на госбанки. Среди возможных шагов:
- повышение тарифов на грузовые перевозки;
- увеличение объемов государственных субсидий компании;
- снижение налогов для железной дороги;
- и даже использование средств Фонда национального благосостояния.
Некоторые идеи, которые еще не выносились на правительственный уровень, включают установление потолка процентной ставки для РЖД на уровне 9% или конвертацию части долгов в доли компании – фактически передачи госбанкам части собственности,
– пишет издание.
Также один из вариантов предусматривает превращение 400 миллиардов рублей долга компании в акции.
Источники в отрасли характеризуют все эти идеи как попытку спасти "Российские железные дороги", которые имеют третью в мире по длине железнодорожную инфраструктуру после США и Китая.
Вместе с тем аналитики отмечают, что ситуация в компании традиционно считается индикатором состояния российской экономики.
Ее проблемы демонстрируют ключевой вызов военной экономики России: крупные государственные корпорации, которые накопили долги перед госбанками и не могут обанкротиться, в конце концов перекладывают финансовое бремя на государство – в тот момент, когда расходы на войну против Украины достигают рекордных уровней,
– отмечает издание.
Стоит знать! В финансовом отчете за первое полугодие 2025 года РЖД указала чистый долг в размере 3,3 триллиона рублей. Только за полгода он вырос почти на 0,7 триллиона рублей.
Какие проблемы у железной дороги?
Проблемы в РЖД начались уже давно. Компания со штатом до 700 тысяч человек из-за финансовых трудностей заставляет работников центрального офиса брать по 3 дополнительных выходных в месяц, которые не оплачивают, пишет Reuters.
- Вследствие резкого падения объемов грузоперевозок и ростом кредитных ставок. "Российские железные дороги" были вынуждены также сократить инвестиционную программу почти на 40%.
- Заморожены крупнейшие инфраструктурные проекты, в частности расширение БАМа и Транссиба для перевозки сырья в Китай.
Заметьте! Общий объем инвестиций РЖД сократился с 1,3 триллиона до 890 миллиардов рублей, а потом еще на 32,5 миллиарда рублей.
Как РЖД пытаются увеличить прибыли?
Компания сообщила об ухудшении своего финансового положения, поэтому пытается заработать за счет постельного белья в плацкартных вагонах. Отныне эта опция больше не включена в стандартную цену билета и предлагается отдельно за дополнительную оплату.
Если раньше согласие на приобретение белья указывалось автоматически при покупке билета, то теперь пассажир должен сам поставить соответствующую отметку, чтобы воспользоваться этой услугой. При этом матрас, подушка и одеяло не могут использоваться без постельного белья, поскольку это запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.