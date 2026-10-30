Российский дизель под угрозой блокады: губернатор штата США бросила вызов соглашению Трампа
Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррил рассматривает возможность запретить разгрузку танкеров с российским дизельным топливом. Под угрозой оказались первые поставки, разрешенные администрацией Дональда Трампа после его договоренности с Владимиром Путиным.
Почему разгрузка танкеров находится под угрозой
В настоящее время губернатор ищет юридические механизмы, чтобы не пустить суда с топливом в местные порты, пишет Financial Times.
Она резко раскритиковала недавнее соглашение Дональда Трампа с Владимиром Путиным по дизельному топливу.
Соглашение Трампа с Путиным по дизельному топливу является коррумпированным и незаконным, и я рассматриваю возможные варианты, чтобы не допустить его прибытия в порт Нью-Джерси,
– заявила Шеррил.
Она также обвинила американского президента в том, что этот шаг обогатит российского диктатора за счет американских потребителей и Украины.
Дональд Трамп ничего не делает, чтобы снизить цены на бензин, дизельное топливо или другие расходы,
– добавила губернатор.
Какие суда везут топливо в Америку
В настоящее время к побережью США направляются три танкера, которые везут около 140 тысяч тонн российского дизельного топлива.
Особое внимание привлекает санкционный статус судов:
- российский танкер Talisman находится под прямыми санкциями Вашингтона и Евросоюза;
- тогда как Leruo внесен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.
Третье судно, Agioi Fanendes, изначально указывало Нью-Йорк в качестве пункта назначения. Однако теперь оно изменило статус и в настоящее время ожидает дальнейших указаний от владельцев, поскольку порт разгрузки до сих пор не подтвержден.
В то же время пока неизвестно, сможет ли губернатор юридически запретить разгрузку судов. Издание отмечает, что ее полномочия для такого шага остаются неясными.
Обратите внимание! Нью-Джерси имеет стратегическое значение для американского топливного рынка. Там расположена большая часть инфраструктуры порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, который является крупнейшим центром импорта, хранения и распределения нефтепродуктов на восточном побережье США.
Напомним, 9 октября Трамп сообщил о договоренности с Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. После этого США временно ослабили санкции, разрешив определенные операции с российским дизельным топливом. Однако эта инициатива вызвала шквал критики.