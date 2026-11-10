В России нафантазировали успехи "дизельного соглашения", но цифры говорят об обратном
В Москве пытаются преподнести договоренность с Дональдом Трампом о поставках российского дизельного топлива как успех для мирового энергетического рынка. Однако американские водители не ощутили обещанного эффекта.
Что заявили в России по поводу соглашения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что "дизельное соглашение" с США якобы уже работает и помогает снижать цены, пишет Reuters.
Важным вкладом в энергетическую безопасность стала договоренность между российским и американским лидерами о приостановке ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Мы уже начали ее выполнять, и это сразу привело к снижению цен,
– отметил министр.
Лавров добавил, что Россия якобы стремится стабилизировать мировые энергетические рынки и "не использует экономические отношения как инструмент политического давления на страны, которые считает конкурентами или противниками".
Что на самом деле происходит с ценами
В то же время Лавров не привел никаких конкретных примеров того, как изменились цены на дизельное топливо. Тогда как на практике удешевление ощутили лишь оптовики.
Фьючерсы на топливо в США действительно подешевели примерно на 11% с момента объявления соглашения. Но ситуация на заправках иная:
- По данным Управления энергетической информации США (EIA), средняя розничная цена дизельного топлива за неделю до 2 ноября составляла 6,292 доллара за галлон.
- Неделей ранее она была еще выше – 6,352 доллара.
То есть за неделю топливо немного подешевело, но по сравнению с началом октября, когда показатель составлял 6,199 доллара, его стоимость все еще была выше.
Более того, в ноябре 2025 года галлон дизельного топлива стоил 3,753 доллара. Таким образом, за год средняя цена выросла примерно на 68%.
А на прошлой неделе цены на дизельное топливо на заправках США вообще достигли рекордного уровня.
Напомним, что заявления Лаврова выглядят еще более сомнительными на фоне проблем с поставками российского дизельного топлива в США. Два танкера, которые должны были доставить топливо в американские порты, изменили маршруты, а у еще одного судна не было подтвержденного пункта разгрузки.