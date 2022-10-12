Россия поиграла от собственного шантажа: теперь Европе не нужен ее газ

России следует продавать ЕС свой природный газ, однако Европе эти поставки больше не нужны. Лишь ежегодно Россия будет терять 100 миллиардов долларов из-за прекращения продажи газа.

Как сообщает Лестер Краун, профессором практики менеджмента Йельской школы менеджмента, в то время, когда Россия наносит ракетные удары по территории Украины, кремлевские планы по суровой зиме у Европы получают обратный эффект.

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Европе поставки российского газа больше не нужны. На это не повлияет даже возможный саботаж на действующем газопроводе "Северный поток" и неоткрытом газопроводе "Северный поток — 2".

Европа полностью заменила российский газ

После полномасштабного вторжения России в Украину объем поставок российского газа в ЕС резко упал с 46% до 9%. Такой ход событий стал возможным благодаря увеличению поставок газа из Норвегии и Алжира. Кроме того, удалось увеличить импорт СПГ (сжиженного природного газа) из США и других стран, что заменило утраченный российский газообразный газ из целевых трубопроводов.

По расчетам профессора Лестера Крауна новый всплеск поставок в ЕС приближаетсяобщего мирового предложения СПГ.

Со снижением спроса на сжиженный газ в остальном мире, особенно в Китае, новых дополнений к глобальным поставкам достаточно, чтобы полностью компенсировать зависимость Европы от российского газа из "Северного потока" и украинских транзитных трубопроводов.

Единственный минус

Сжиженный газ стоит дорого. Однако, европейские правительства уже предпочитают налоговые послабления для потребителей:

как по отоплению зданий (42% потребления газа в ЕС);

и расходов на электроэнергию (28% потребления газа), с массовыми субсидиями и трансфертными платежами.

что на европейскую промышленность приходится 30% потребления газа и повышение цен на газ сильно беспокоит, но данные свидетельствуют о том, что потенциальное экономическое влияние значительно меньше, чем опасались.

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Россия теряет и будет терять больше

По оценкам Йельской школы менеджмента, Россия будет ежегодно терять 100 миллиардов долларов от утраченных продаж газа.

К этому прибавится и то, что репутация страны-агрессорки, считавшейся когда-то надежным поставщиком энергоресурсов, уже подорвана.

У России сейчас очень незначительный существующий экспортный потенциал. Кроме этого, она уже столкнулась с трудностями в строительстве трубопроводов для поиска нового рынка сбыта из-за ледяных условий и вызовов арктического судоходства.

Единый газопровод, соединяющий Россию с Китаем, обеспечивает 10% от пропускной способности европейской сети трубопроводов. Более того, Китай не спешит строить новые.

Итак, единственные, кто проиграл от газового шантажа – Путин и его помощники.

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