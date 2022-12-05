Сокращение спроса на газ: как Европа пытается преодолеть зависимость от России, — Financial Time

Европа сокращает спрос на газ на четверть, чтобы избавиться от зависимости от России. Страны находят альтернативные источники.

Уменьшить зависимость: что делает Европа, чтобы отказаться от российского газа

По состоянию на ноябрь страны ЕС сократили спрос на российский газ на четверть. Это показатель того, что странам удалось уменьшить свою зависимость, ведь сейчас температура упала из-за наступления зимы. Важно и то, что была не по сезону теплая осень.

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Предварительные данные аналитической компании ICIS показали, что в прошлом месяце спрос на газ в ЕС был на 24% ниже пятилетнего среднего показателя после аналогичного падения в октябре.

в Германии и Италии, двух крупнейших странах-потребителях газа в ЕС, в ноябре спрос упал на 23% и 21% соответственно. Во Франции и Испании он упал более чем на пятую часть, а в Нидерландах чуть больше, чем на треть.

Промышленность пропорционально способствует наибольшему сокращению потребления газа, и это вполне результат четкого рыночного ценообразования,

– сказал Том Марзек-Мансер, ведущий европейский газовый аналитик ICIS.

В 2021 году ЕС импортировал 155 миллиардов кубических метров природного газа из России, что составляет около 45% импорта газа в ЕС и около 40% его общего потребления газа.

Ограничения по отношению к российской нефти

С 5 декабря Европа ввела широкие новейшие ограничения на экспорт русской нефти. Следовательно, в понедельник вступил в силу запрет на импорт российской нефти морским транспортом.

Лидеры G7 согласились ввести так называемый лимит цены, направленный на то, чтобы российская нефть поступала в такие страны, как Индия и Китай, чтобы избежать повсеместного дефицита. Но только при условии, что нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель.

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Дефицит газа может длиться годами

Руководители отрасли и аналитики предупреждают, что без дальнейшего снижения спроса и увеличения импорта СПГ (сжиженный природный газ) дефицит газа в Европе может продолжаться годами.

Спрос должен быть ниже, чем довоенный (российско-украинский) уровень, чтобы получить достаточное количество запасов следующей зимой,

– сказал Алекс Такетт, глава экономического отдела консалтинговой компании CRU Group.

По данным отраслевого органа Gas Infrastructure Europe, падение спроса означало, что в середине ноября газовые хранилища в ЕС были загружены на 95%, что было близко к историческому максимуму. Также помогли рекордные поступления СПГ в регион. Но холодная погода в последние недели увеличила спрос и хранилища сейчас заполнены примерно на 93%.

В то же время, цены выросли. Нидерландские фьючерсы на газ TTF, эталонный европейский контракт, торгуются около 150 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за более чем месяц.