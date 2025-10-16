Великобритания ввела санкции против терминала СПГ Бейхай на юге Китая. Однако Россия и Китай все еще продолжают торговлю.

Как Россия планирует поставлять СПГ в Китай?

Поставки российского СПГ могут продолжать поступать в Китай, поскольку обе страны готовы обойти последние санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Великобритания ввела ограничения на терминал СПГ Бейхай на юге Китая, ссылаясь на импорт топлива из российского объекта, на который распространяются санкции. Однако по меньшей мере одна партия топлива сейчас находится на пути к этому объекту, а другое судно ждет на берегу.

Китай определил терминал единственной точкой входа для грузов из Arctic LNG 2 – российского проекта, который уже санкционировали США и Великобритания. Другие китайские импортеры с тех пор прекратили использовать терминал.

Сосредоточив такой импорт на одном объекте, который не привлекает другие компании, Пекин фактически защитил свой газовый сектор от потенциальных последствий. Трейдеры, опрошенные Bloomberg, ожидают, что поставки арктического СПГ в Китай продолжатся,

– пишут в издании.

Основатель Арктического института Мальте Гумперт сказал, что таким образом руководство Пекина предотвратило любые целенаправленные западные санкции. Повлиять на страну могли бы только вторичные санкции и единый подход США и ЕС.

Какие санкции ввела Великобритания?

В новый санкционный список Лондона попали 40 компаний и физических лиц, которые помогают Москве зарабатывать и обходить предыдущие ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт британского правительства.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" обусловлены тем, что они "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства".

Кроме того, ограничения ввели и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy. Ограничения ввели и против финансовых учреждений и банков.

Что известно о торговле России и Китая?