Велика Британія запровадила санкції проти терміналу СПГ Бейхай на півдні Китаю. Проте Росія та Китай все ще продовжують торгівлю.

Як Росія планує постачати СПГ до Китаю?

Поставки російського СПГ можуть продовжувати надходити до Китаю, оскільки обидві країни готові обійти останні санкції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Велика Британія запровадила обмеження на термінал СПГ Бейхай на півдні Китаю, посилаючись на імпорт палива з російського об'єкта, на який поширюються санкції. Однак щонайменше одна партія палива наразі перебуває на шляху до цього об'єкта, а інше судно чекає на березі.

Китай визначив термінал єдиною точкою входу для вантажів з Arctic LNG 2 – російського проєкту, який вже санкціонували США та Велика Британія. Інші китайські імпортери з того часу припинили використовувати термінал.

Зосередивши такий імпорт на одному об'єкті, який не залучає інші компанії, Пекін фактично захистив свій газовий сектор від потенційних наслідків. Трейдери, опитані Bloomberg, очікують, що поставки арктичного СПГ до Китаю продовжаться,

– пишуть у виданні.

Засновник Арктичного інституту Мальте Гумперт сказав, що таким чином керівництво Пекіна запобігло будь-яким цілеспрямованим західним санкціям. Вплинути на країну могли б лише вторинні санкції та єдиний підхід США і ЄС.

Які санкції запровадила Велика Британія?

У новий санкційний список Лондона потрапили 40 компаній та фізичних осіб, які допомагають Москві заробляти та обходити попередні обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт британського уряду.

Санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла" зумовлені тим, що вони "надають підтримку уряду Росії, ведучи бізнес у секторі, який має стратегічне та економічне значення для держави".

Окрім того, обмеження запровадили й проти індійської "дочки" "Роснєфті" – компанії Nayara Energy. Обмеження ввели й проти фінансових установ та банків.

Що відомо про торгівлю Росії й Китаю?