Сколько топлива экспортирует Китай?
В июле был зафиксирован самый высокий показатель экспорта нефтепродуктов из Китая начиная с июня 2024 года. В августе темпы поставок немного сократились, но все равно продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Епкогг.
В августе Китай экспортировал 5,33 миллиона тонн нефтепродуктов из категории, куда вошли бензин, дизельное топливо, судовое топливо и авиационное топливо.
- Экспорт дизельного топлива увеличился на 7,1% в годовом расчете – до 940 тысяч тонн.
- Поставки дизеля достигли самого высокого уровня с мая 2024 года.
Впрочем, за период с января по август 2025 экспорт дизеля в целом сократился 31,8% – до 4,57 миллиона тонн.
Бензина Китай экспортировал в августе на 10% больше, чем в прошлом году – 850 тысяч тонн. Всего за 8 месяцев поставки бензина достигли 5,67 миллиона тонн.
- Значительно увеличился экспорт авиационного топлива из Китая – на 15,5%. Его объемы достигли 1,8 миллиона тонн в августе.
- В январе-августе 2025 года поставки этой категории нефтепродуктов выросли на 5,7% – до 13,72 миллиона тонн.
При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе уменьшился на 2,1% – до 6,35 миллиона тонн, но достиг самого высокого показателя с ноября 2024 года.
Сколько нефти Китай покупает у России?
Заметим, что Китай остается одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти, которую перерабатывает в нефтепродукты. В 2024 году Пекин закупил у России рекордные 108,5 миллиона тонн сырой нефти, что составляет более 2,1 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году закупки остаются на высоком уровне: только в апреле объемы импорта составили около 8,07 миллиона тонн, или почти 1,96 миллиона баррелей ежесуточно. Такая тенденция свидетельствует, что Китай сохраняет стабильный интерес к российским энергоносителям, пользуясь скидками из-за санкционных ограничений, и одновременно становится ключевым рынком сбыта для Москвы.
Торговля России и Китая: что известно?
После того, как США усилили давление на Индию, введя дополнительные тарифы за импорт российской нефти, Пекин еще больше нарастил свои закупки. Если раньше китайские компании сосредотачивались преимущественно на марке ESPO, то уже в августе 2025 года они резко увеличили импорт сорта Urals, воспользовавшись существенными скидками на те партии, от которых отказались индийские покупатели.
Чтобы обойти западные ограничения, Китай, в частности, применяет теневые механизмы для закупки российской нефти. Расследования показали существование разветвленной сети брокеров и судовладельцев, которые через оффшорные структуры обеспечивают транспортировку миллионов баррелей российского топлива в китайские порты.
Также Пекин заключил дополнительное соглашение на поставку нефти из России. Компания "Роснефть" будет качать до 2,5 миллиона тонн нефти в Китай через Казахстан.