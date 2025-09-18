Сколько топлива экспортирует Китай?

В июле был зафиксирован самый высокий показатель экспорта нефтепродуктов из Китая начиная с июня 2024 года. В августе темпы поставок немного сократились, но все равно продолжают расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Епкогг.

В августе Китай экспортировал 5,33 миллиона тонн нефтепродуктов из категории, куда вошли бензин, дизельное топливо, судовое топливо и авиационное топливо.

Экспорт дизельного топлива увеличился на 7,1% в годовом расчете – до 940 тысяч тонн.

Поставки дизеля достигли самого высокого уровня с мая 2024 года.

Впрочем, за период с января по август 2025 экспорт дизеля в целом сократился 31,8% – до 4,57 миллиона тонн.

Бензина Китай экспортировал в августе на 10% больше, чем в прошлом году – 850 тысяч тонн. Всего за 8 месяцев поставки бензина достигли 5,67 миллиона тонн.

Значительно увеличился экспорт авиационного топлива из Китая – на 15,5%. Его объемы достигли 1,8 миллиона тонн в августе.

В январе-августе 2025 года поставки этой категории нефтепродуктов выросли на 5,7% – до 13,72 миллиона тонн.

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе уменьшился на 2,1% – до 6,35 миллиона тонн, но достиг самого высокого показателя с ноября 2024 года.

Сколько нефти Китай покупает у России? Заметим, что Китай остается одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти, которую перерабатывает в нефтепродукты. В 2024 году Пекин закупил у России рекордные 108,5 миллиона тонн сырой нефти, что составляет более 2,1 миллиона баррелей в сутки. В 2025 году закупки остаются на высоком уровне: только в апреле объемы импорта составили около 8,07 миллиона тонн, или почти 1,96 миллиона баррелей ежесуточно. Такая тенденция свидетельствует, что Китай сохраняет стабильный интерес к российским энергоносителям, пользуясь скидками из-за санкционных ограничений, и одновременно становится ключевым рынком сбыта для Москвы.

