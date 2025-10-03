Венгрия – один из крупнейших клиентов "Газпрома" в Евросоюзе. Страна уже договорилась о закупках газа с Францией и Великобританией, однако нашла еще одного поставщика на замену России.

Кто может стать поставщиком газа для Венгрии?

Заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер сообщил, что Венгрия рассматривает еще одного партнера для импорта газа, передает 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание Caliber.

Смотрите также Будет покупать у США: Индия меняет стратегию из-за торговой войны с Вашингтоном

В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан, как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта природного газа, поэтому надеемся, что Туркменистан в ближайшем будущем станет поставщиком газа в Европу, а именно в Венгрию,

– сказал Штифтер.

Однако аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что пока неизвестно, сколько газа сможет поставить Туркменистан и каким образом.

Придется использовать трубопроводную инфраструктуру или Азербайджана, который сам имеет планы на экспорт газа в Европу, или Ирана, с которым у Евросоюза очень непростые отношения из-за санкций, или поставлять газ через "Турецкий поток" на основе контракта с "Газпромом",

– объясняет Мильчакова.

У кого еще Венгрия будет покупать газ вместо России?

2 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании исторического контракта на закупку сжиженного природного газа (СПГ), сообщает 24 Канал со ссылкой на

Он заключен с французской компанией Engie и будет действовать с 2028 по 2038 год. Общий объем поставок составит 4 миллиарда кубометров.

В начале сентября Венгрия также заключила контракт на покупку 2 миллиардов кубометров газа ежегодно с британской Shell. Поставки начнутся в 2026 году, а само соглашение рассчитано на 10 лет. Газ будет доставляться через Чехию и Германию.

Что известно о закупках российских энергоносителей Венгрией?