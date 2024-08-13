Австрия планирует как можно быстрее избавиться от российского газа

Австрия видит большие риски в случае прекращения поставок газа из России. Поэтому страна хочет как можно быстрее найти альтернативу.

Австрия хочет избавиться от российского газа

Министерство энергетики Австрии сообщило, что сейчас страна видит большие риски из-за потенциальных прекращения поставок газа из России.

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Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск ответного сбоя поставок с далеко идущими последствиями,. Мы должны как можно быстрее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа,

– написали в министерстве.

Правящая коалиция Австрии сделала важный шаг на пути к энергетической реформе, объявив о своем обязательстве прекратить импорт российского газа до 2027 года. Эта инициатива является частью комплексной трансформации энергетической системы страны. Ожидается, что подробная дорожная карта с изложением стратегии правительства будет обнародована до национальных выборов, запланированных на 29 сентября.

В правительственном докладе, обнародованном в июне, чиновники подтвердили, что Австрия имеет достаточно мощностей трубопроводов через Италию и Германию, чтобы удовлетворить более чем двойной годовой спрос на газ, даже при отсутствии российского газа. В отчете отмечается, что транзитные мощности увеличатся с примерно 185 тераватт-часов в этом году и до 212 тераватт-часов в год до 2027 года.

В Австрии наблюдается заметное сокращение потребления топлива, которое в первом полугодии этого года снизилось примерно на 23%. Это резко контрастирует со средним спросом на 91 тераватт-час, зафиксированным до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, который составлял 91 тераватт-час. Еще одним свидетельством изменений в использовании энергии является то, что в прошлом году страна потребила лишь 75 тераватт-часов газа.

По прогнозам аналитиков, поставки газа из России прекратятся к январю 2025 года. Поскольку спрос продолжает расти, ожидается, что новые поставки из Италии помогут заполнить пробел, а прогнозы указывают на то, что к 2027 году хранилища могут быть заполнены на 60%.