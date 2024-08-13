Австрія хоче позбутися російського газу

Міністерство енергетики Австрії повідомило, що нині країна вбачає великі ризики через потенційні припинення постачання газу з Росії.

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Поки існує залежність від поставок російського газу, існує величезний ризик відповідного збою поставок з наслідками, що далеко йдуть. Ми повинні якнайшвидше покласти край залежності Австрії від поставок російського газу,

– написали у міністерстві.

Правляча коаліція Австрії зробила важливий крок на шляху до енергетичної реформи, оголосивши про своє зобов'язання припинити імпорт російського газу до 2027 року. Ця ініціатива є частиною комплексної трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що детальна дорожня карта з викладенням стратегії уряду буде оприлюднена до національних виборів, запланованих на 29 вересня.

В урядовій доповіді, оприлюдненій у червні, чиновники підтвердили, що Австрія має достатньо потужностей трубопроводів через Італію та Німеччину, щоб задовольнити більш ніж подвійний річний попит на газ, навіть за відсутності російського газу. У звіті зазначається, що транзитні потужності збільшаться з приблизно 185 терават-годин цього року та до 212 терават-годин на рік до 2027 року.

Нагадаємо! В Австрії спостерігається помітне скорочення споживання палива, яке у першому півріччі цього року знизилося приблизно на 23%. Це різко контрастує із середнім попитом на 91 тераватт-годину, зафіксованим до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, який становив 91 тераватт-годину. Ще одним свідченням змін у використанні енергії є те, що минулого року країна спожила лише 75 терават-годин газу.

За прогнозами аналітиків, постачання газу з Росії припиниться до січня 2025 року. Оскільки попит продовжує зростати, очікується, що нові поставки з Італії допоможуть заповнити прогалину, а прогнози вказують на те, що до 2027 року сховища можуть бути заповнені на 60%.