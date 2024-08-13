Австрия хочет избавиться от российского газа
Министерство энергетики Австрии сообщило, что сейчас страна видит большие риски из-за потенциальных прекращения поставок газа из России.
Читайте также Все из-за задержки со стороны США: Украина оказалась в миллиардном дефиците бюджета
Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск ответного сбоя поставок с далеко идущими последствиями,. Мы должны как можно быстрее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа,
– написали в министерстве.
Правящая коалиция Австрии сделала важный шаг на пути к энергетической реформе, объявив о своем обязательстве прекратить импорт российского газа до 2027 года. Эта инициатива является частью комплексной трансформации энергетической системы страны. Ожидается, что подробная дорожная карта с изложением стратегии правительства будет обнародована до национальных выборов, запланированных на 29 сентября.
В правительственном докладе, обнародованном в июне, чиновники подтвердили, что Австрия имеет достаточно мощностей трубопроводов через Италию и Германию, чтобы удовлетворить более чем двойной годовой спрос на газ, даже при отсутствии российского газа. В отчете отмечается, что транзитные мощности увеличатся с примерно 185 тераватт-часов в этом году и до 212 тераватт-часов в год до 2027 года.
По прогнозам аналитиков, поставки газа из России прекратятся к январю 2025 года. Поскольку спрос продолжает расти, ожидается, что новые поставки из Италии помогут заполнить пробел, а прогнозы указывают на то, что к 2027 году хранилища могут быть заполнены на 60%.