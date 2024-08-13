Австрия хочет избавиться от российского газа

Министерство энергетики Австрии сообщило, что сейчас страна видит большие риски из-за потенциальных прекращения поставок газа из России.

Читайте также Все из-за задержки со стороны США: Украина оказалась в миллиардном дефиците бюджета

Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск ответного сбоя поставок с далеко идущими последствиями,. Мы должны как можно быстрее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа,

– написали в министерстве.

Правящая коалиция Австрии сделала важный шаг на пути к энергетической реформе, объявив о своем обязательстве прекратить импорт российского газа до 2027 года. Эта инициатива является частью комплексной трансформации энергетической системы страны. Ожидается, что подробная дорожная карта с изложением стратегии правительства будет обнародована до национальных выборов, запланированных на 29 сентября.

В правительственном докладе, обнародованном в июне, чиновники подтвердили, что Австрия имеет достаточно мощностей трубопроводов через Италию и Германию, чтобы удовлетворить более чем двойной годовой спрос на газ, даже при отсутствии российского газа. В отчете отмечается, что транзитные мощности увеличатся с примерно 185 тераватт-часов в этом году и до 212 тераватт-часов в год до 2027 года.

Напомним! В Австрии наблюдается заметное сокращение потребления топлива, которое в первом полугодии этого года снизилось примерно на 23%. Это резко контрастирует со средним спросом на 91 тераватт-час, зафиксированным до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, который составлял 91 тераватт-час. Еще одним свидетельством изменений в использовании энергии является то, что в прошлом году страна потребила лишь 75 тераватт-часов газа.

По прогнозам аналитиков, поставки газа из России прекратятся к январю 2025 года. Поскольку спрос продолжает расти, ожидается, что новые поставки из Италии помогут заполнить пробел, а прогнозы указывают на то, что к 2027 году хранилища могут быть заполнены на 60%.