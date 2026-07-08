Акции "Газпрома" упали до минимума за 17 лет: компания стремительно теряет в стоимости

Акции российского "Газпрома" продолжают стремительно дешеветь и опустились до самого низкого уровня за более чем 17 лет. На фоне падения котировок компания потеряла значительную часть своей рыночной капитализации.

"Газпром" достиг самого низкого уровня с 2008 года

Акции российского "Газпрома" во время торгов во вторник обновили исторический минимум за последние более чем 17 лет. По данным TradingView, котировки компании опускались до 91,55 рубля за акцию, что стало самым низким показателем с ноября 2008 года.

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Еще накануне ценные бумаги компании опустились ниже отметки в 95 рублей, пробив уровень, на котором они в последний раз находились во время глобального финансового кризиса. В результате рыночная капитализация российского энергетического монополиста сократилась примерно до 2,22 триллиона рублей.

По состоянию на 8:03 по киевскому времени акции "Газпрома" торговались на уровне 94,47 рубля, что свидетельствует о сохранении негативной динамики на рынке.

Падение затронуло и другую компанию группы – "Газпром нефть". Ее акции в ходе торгов теряли почти 2% стоимости и опустились до самого низкого уровня с октября 2022 года.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что затяжное снижение стоимости акций "Газпрома" отражает комплекс проблем российского энергетического сектора, среди которых сокращение экспорта в Европу, санкционное давление и ухудшение финансовых перспектив. Если негативные тенденции сохранятся, компании будет все сложнее поддерживать прежний уровень инвестиций и рыночной привлекательности.

Ранее мы сообщали, что в Германии тем временем стремятся возобновить импорт российской нефти и газа. Энергоресурсы Москвы должны помочь поддержать экономику, переживающую трудности.