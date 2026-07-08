"Газпром" досяг найнижчої вартості з 2008 року

Акції російського "Газпрому" під час торгів у вівторок оновили історичний мінімум за останні понад 17 років. За даними TradingView, котирування компанії опускалися до 91,55 рубля за акцію, що стало найнижчим показником із листопада 2008 року.

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Ще напередодні цінні папери компанії опустилися нижче позначки у 95 рублів, пробивши рівень, на якому вони востаннє перебували під час глобальної фінансової кризи. Внаслідок цього ринкова капіталізація російського енергетичного монополіста скоротилася приблизно до 2,22 трильйона рублів.

Станом на 8:03 за київським часом акції "Газпрому" торгувалися на рівні 94,47 рубля, що свідчить про збереження негативної динаміки на ринку.

Падіння зачепило й іншу компанію групи – "Газпром нефть". Її акції протягом торгів втрачали майже 2% вартості та опустилися до найнижчого рівня з жовтня 2022 року.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що затяжне зниження вартості акцій "Газпрому" відображає комплекс проблем російського енергетичного сектору, серед яких скорочення експорту до Європи, санкційний тиск та погіршення фінансових перспектив. Якщо негативні тенденції збережуться, компанії буде дедалі складніше підтримувати колишній рівень інвестицій і ринкової привабливості.

Раніше ми розповідали, що у Німеччині тим часом прагнуть відновити імпорт російської нафти та газу. Енергоресурси Москви мають допомогти підтримати економіку, яка переживає труднощі.