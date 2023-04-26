Обвал российского экспорта: насколько он сократился в Европу

После введения западных санкций российский экспорт нефти утратил свой потенциал на европейском континенте. Там экспорт упал до 19%. Однако даже несмотря на это, встречаются случаи, когда ограничения пытаются обойти.

Ограничения Запада дают результат

В первом квартале 2023 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России сократился почти на 30%. Все это последствия санкций Запада по предотвращению роста цен.

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К слову, сейчас Россия переориентировалась на Китай и Индию. На эти две страны пришлось около 75% экспорта сырой нефти. В то же время, на Европу – упала до 19%.

Следовательно, на европейском рынке спрос практически исчез, а цена на российскую нефть упала на 20 — 25 долларов. В то же время на азиатском рынке цена упала всего на 10 долларов.

Как нарушаются санкции

В исследовании KSE Institute отмечают, что есть случаи, когда фиксируются нарушения санкции, а именно режим ограничения цен G7.

В первом квартале 2023 года экспортная цена на сырую нефть из России составляла 73 доллара за баррель в порту Козьмино. Это выше предельной цены в 60 долларов, которая была установлена в начале 2023 года.

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Поэтому аналитики советуют союзникам Украины усилить действующие санкции, а именно: