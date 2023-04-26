Обвал российского экспорта: насколько он сократился в Европу
Источник:KSE Institute
После введения западных санкций российский экспорт нефти утратил свой потенциал на европейском континенте. Там экспорт упал до 19%. Однако даже несмотря на это, встречаются случаи, когда ограничения пытаются обойти.
Ограничения Запада дают результат
В первом квартале 2023 года экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из России сократился почти на 30%. Все это последствия санкций Запада по предотвращению роста цен.
Читайте также Менее чем через 20 лет: когда экономика Украины вернется в довоенное состояниеК слову, сейчас Россия переориентировалась на Китай и Индию. На эти две страны пришлось около 75% экспорта сырой нефти. В то же время, на Европу – упала до 19%.
Следовательно, на европейском рынке спрос практически исчез, а цена на российскую нефть упала на 20 — 25 долларов. В то же время на азиатском рынке цена упала всего на 10 долларов.
Как нарушаются санкции
В исследовании KSE Institute отмечают, что есть случаи, когда фиксируются нарушения санкции, а именно режим ограничения цен G7.
- В первом квартале 2023 года экспортная цена на сырую нефть из России составляла 73 доллара за баррель в порту Козьмино. Это выше предельной цены в 60 долларов, которая была установлена в начале 2023 года.
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Поэтому аналитики советуют союзникам Украины усилить действующие санкции, а именно:
- Проверить нарушителей ценового потолка;
- Усилить меры по прозрачности сделок, особенные те, в которых не участвуют западные перевозчики;
- Усовершенствовать потенциал по контролю за санкциями, которые нужно соблюдать.