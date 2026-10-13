У России проблемы с экспортом: эксперты фиксируют самый низкий показатель с марта

Приостановка поставок через порты Черного моря и слабый спрос в Азии привели к изменениям в России. В результате в сентябре произошло сокращение морского экспорта угля.

Что происходит с экспортом российского угля

Экспорт сократился на 17% по сравнению с августом, о чем пишет российское СМИ "Коммерсант".

Сокращение отгрузок фиксируется по всем ключевым направлениям, в частности в Китай и Индию.

Восстановление отгрузок будет зависеть от переориентации экспорта через порты Северо-Запада и пограничные переходы.

Морской экспорт угля из России в сентябре 2026 года сократился на 17,4% по сравнению с августом и на 4,2% в годовом исчислении – до 13,8 миллиона тонн. По оценкам аналитиков, это самый низкий показатель с марта.

Самое резкое месячное падение зафиксировано в поставках в Индию – на 50,3%, до 1,78 миллиона тонн. В годовом исчислении экспорт в эту страну сократился на 28,5%.

Поставки на ключевой рынок – в Китай – в сентябре сократились на 15,2% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 11% в годовом исчислении, до 5,93 миллиона тонн.

Экспорт в Южную Корею сократился на 25,8% по сравнению с августом и на 25,6% по сравнению с сентябрем 2025 года – до 1,78 миллиона тонн.

Поставки в Турцию сократились на 29,9% и 49,4% соответственно – до 1,18 миллиона тонн.

Единственным большим направлением, где зафиксирован рост, стал Вьетнам: туда было поставлено 976,4 тысячи тонн угля – на 25,04% больше, чем в августе, и на 67,34% больше, чем годом ранее.

Угольные компании не ответили на вопросы издания "Коммерсант".

Однако руководитель дирекции инвестиционного анализа "Альфа-Банка" Борис Красноженов связывает сокращение отгрузок в значительной степени с логистическими проблемами в бассейне Черного моря. Российские экспортеры традиционно использовали порты Черного моря для поставок в Турцию и Индию, а фактическое прекращение экспорта через Азово-Черноморский бассейн привело к перенаправлению объемов в порты Северо-Запада.

Это, в свою очередь, ограничило транзит казахстанского угля из-за приоритетной отгрузки по железной дороге зерна и других грузов в направлении портов Северо-Запада.

Напомним, что у России также есть проблемы с экспортом пшеницы. В октябре Кремль впервые осуществил отгрузку через Мурманск. Однако стоимость такой логистики очень высока.