Об этом сообщает агентство dpa.

Что намерены сделать в Болгарии?

Премьер-министр Румен Радев заявил о необходимости расследования ударов по сухогрузам, поскольку происхождение запущенных беспилотников остается невыясненным. Запрашиваемая помощь предусматривает предоставление спутниковых снимков соответствующих морских участков.

Известно, что Болгария вызовет российского посла после атак на суда в Черном море у своего побережья. Радев отметил, что пока недостаточно доказательств для официального обвинения конкретной стороны, однако предположил, что ситуация может быть выгодна России.

Одно из атакованных судов, "Alfa Watan" под флагом Того, затонуло примерно через три минуты после удара. На его борту находились 12 членов экипажа, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. По оценке профессора Военной академии в Софии Димитра Недялкова, дрон, способный нанести такие разрушения, мог быть оснащен боеголовкой весом более 300 килограммов.

Другое судно, "Able" под флагом Палау, которое перевозило зерно в Стамбул, загорелось после атаки. Все 18 членов экипажа были спасены, а предварительное расследование не выявило на борту обломков дрона. По сообщениям СМИ, "Able" уже покинуло болгарские воды.

Европейский Союз назвал последние атаки на коммерческие суда неприемлемыми и согласился передать спутниковые снимки по запросу Софии и Бухареста.

Как прокомментировали ситуацию в Украине?

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что эти события являются очередной попыткой России сделать западную часть Черного моря полностью непригодной для судоходства. По его словам, после контактов с болгарской стороной было установлено, что это была комбинированная российская атака с использованием морских и воздушных дронов.

Нападения на гражданские суда прокомментировал и министр иностранных дел Андрей Сибига, подчеркнув необходимость усиления давления на агрессора.

Глава МИД добавил, что российский удар по коммерческим судам вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которого пострадали граждане Украины и Азербайджана, свидетельствует о пренебрежении Москвы к жизни гражданских лиц и безопасности судоходства в Черном море. Он призвал международных партнеров усилить санкции и давление на Россию, привлечь ее к ответственности и защитить свободу судоходства.

Как уже сообщалось на нашем сайте, несколькими днями ранее вблизи румынского побережья также было подбито гражданское судно с зерном, в результате чего погиб как минимум один человек. Систематические обстрелы торгового флота превращают Черное море в зону риска для глобальной продовольственной безопасности.