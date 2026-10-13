Що відбувається з експортом російського вугілля

Експорт зменшився на 17% порівняно із серпнем, про що пише російське медіа "Комерсант".

Скорочення відвантажень фіксується за всіма ключовими напрямками, зокрема до Китаю та Індії.

Відновлення відвантажень залежатиме від переорієнтації експорту через порти Північного Заходу та прикордонні переходи.

Морський експорт вугілля з Росії у вересні 2026 року скоротився на 17,4% порівняно із серпнем і на 4,2% у річному вимірі – до 13,8 мільйона тонн. За оцінками аналітиків, це найнижчий показник із березня.

Найрізкіше місячне падіння зафіксовано у постачаннях до Індії – на 50,3%, до 1,78 мільйона тонн. У річному вимірі експорт до країни скоротився на 28,5%.

Постачання на ключовий ринок – до Китаю – у вересні зменшилися на 15,2% порівняно з попереднім місяцем, але зросли на 11% у річному вимірі, до 5,93 мільйона тонн.

Експорт до Південної Кореї скоротився на 25,8% порівняно із серпнем і на 25,6% порівняно з вереснем 2025 року – до 1,78 мільйона тонн.

До Туреччини поставки зменшилися на 29,9% і 49,4% відповідно – до 1,18 мільйона тонн.

Єдиним великим напрямком, де зафіксовано зростання, став В'єтнам: туди поставили 976,4 тисячі тонн вугілля – на 25,04% більше, ніж у серпні, і на 67,34% більше, ніж роком раніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вугільні компанії не відповіли на запитання видання "Комерсант".

Однак керівник дирекції інвестиційного аналізу Альфа-Банку Борис Красноженов пов'язує скорочення відвантажень значною мірою з логістичними проблемами в басейні Чорного моря. Російські експортери традиційно використовували порти Чорного моря для поставок до Туреччини та Індії, а фактичне припинення експорту через Азово-Чорноморський басейн призвело до перенаправлення обсягів до портів Північного Заходу.

Це, своєю чергою, обмежило транзит казахстанського вугілля через пріоритетне відвантаження залізницею зерна та інших вантажів у напрямку портів Північного Заходу.

Нагадаємо, що Росія також має проблеми з експортом пшениці. У жовтні Кремль вперше здійснив відвантаження через Мурманськ. Однак вартість такої логістики дуже висока.