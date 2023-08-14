Состояние российской экономики: что будет с российским рублем

Когда произойдет падение рубля

По состоянию на данный момент, российский рубль находится среди 3 самых слабых валют мира. Это и неудивительно, учитывая количество международных санкций, подавляющих экономику России.

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Тремя самыми слабыми развивающимися валютами стали:

российский рубль;

турецкая лира;

аргентинское песо.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, как именно будет меняться российская экономка в зависимости от курса рубля.

Обесценение российской валюты будет продолжаться. Из России продолжается отток капитала, большинство мировых компаний прекратили сотрудничество со страной-агрессорой.

Сергей Фурса Заместитель директора Dragon Capital В России пропал торговый профицит. Почти полностью. И продолжается значительный отток капитала. Конкретно последний, похоже, и является главным драйвером падения русской валюты. Было очень показательно, как падение рубля активизировалось на фоне марша Пригожина.

Повлияет ли на экономику падение рубля

По состоянию на 14 августа 2023 года курс рубля, согласно российскому ЦБ – 98,2 за доллар. На черном рынке 1 доллар можно приобрести более чем за 100 рублей. Для сравнения, до вторжения в Украину, россияне могли купить доллар по цене около 70 – 80 рублей

По мнению Сергея, падение рубля сильно не повлияет на ситуацию в России:

агрессор находится в сане дефолта; экономика России дедолларизирована.

Что может произойти, так это ускорение инфляции. Потому что импорт дорожает. Однако пока значительного инфляционного давления в России не наблюдается. По крайней мере, согласно статистике, которую видят аналитики. И ускорение если и будет, это долгосрочная история. Тем более, что войну рубль начал на уровне 80 рублей за доллар, так что за полтора года девальвация пока не столь значительна.

– говорит Фурса.

То есть даже когда курс рубля упадет до критического минимума, экономика агрессора еще сможет какое-то время удерживаться. Конечно, при отсутствии других факторов воздействия.

Как России удается выдерживать санкционное давление

Банкир считает, что грамотные финансовые управленцы создают проблемы для развала российской экономики.

Для Украины очень важно, чтобы Путин сменил руководство Центрального Банка на адептов русского мира, таких же сумасшедших сторонников теории заговоров. На условном Глазьеве. И вот падение рубля, которое мы сейчас наблюдаем, может привести к такому подарку для нас.

– подчеркивает Фурса.

Позитивными тенденциями является то, что машина пропаганды как раз начала пожирать Набиуллину – главу Центробанка России. Фурса подчеркивает, что именно он и держит российскую экономику. Если Набиуллину уволят и заменят кем-то некомпетентным – Россия начнет разрушаться изнутри.