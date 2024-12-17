Теневой флот России стареет – танкеры не пережили шторм в Керченском проливе

Два устаревших российских танкера пострадали во время шторма в Керченском проливе. Это указывает на серьезные экологические и страховые риски, связанные с использованием "теневого флота" России.

Авария с российскими танкерами

Потенциальный разлив может стать одной из самых масштабных экологических катастроф в регионе за последние годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Последствия шторма для российских танкеров:

Во время аварии судна "Волгонефть-212", которое раскололось пополам, погиб один член экипажа, еще 12 человек удалось спасти.

На другом судне, "Волгонефть-239", которое село на мель в 80 метрах от берега недалеко от порта Тамань, находились 14 человек, все они были эвакуированы.

Важно! Оба танкера, возрастом более 50 лет, перевозили примерно 9 200 тонн нефтепродуктов. Объем утечки пока уточняется.

Что не так с российским "теневым флотом"

В последнее время в судоходной отрасли растет беспокойство из-за опасности столкновений и экологических рисков, которые создают сотни "теневых" танкеров на морских маршрутах. Эти суда часто не имеют стимулов придерживаться экологических стандартов судоходства.

Заметьте! Россия все чаще использует "теневой флот" для обхода международных санкций, применяя различные схемы и методы. Керченский пролив, разделяющий материковую Россию и оккупированный Крым, является важным путем для экспорта зерна и топлива.

По данным финского аналитического центра CREA, в прошлом месяце 369 судов перевозили российскую нефть и нефтепродукты, среди которых 206 принадлежали к "теневому флоту". При этом 28% этих судов имели возраст более 20 лет.