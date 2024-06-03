Не сошлись в цене: сделку по российско-китайскому газопроводу поставили на паузу

Соглашение России и Китая по заключению совместного газопровода сейчас стало на паузу. Так произошло из-за необоснованных требований Пекина по стоимости и объемам поставок.

Соглашение о российско-китайском газопроводе на паузе

Стало известно, что Китай захотел платить по цене, близкой к российским внутренним ценам. Такая стоимость сильно субсидируется. Также страна обязалась покупать лишь небольшую часть от запланированной годовой мощности газопровода в 50 миллиардов кубометров.

Читайте также Лимит исчерпан: экспорт украинского сахара в Евросоюз приостанавливается

Такая политика Пекина по газопроводу "Сила Сибири 2" лишь демонстрирует, как сильно экономика России стала зависимой от Си Цзиньпина, из-за войны в Украине.

Соглашение о совместном трубопроводе было одной из основных просьб Путина во время встречи с китайским лидером в прошлом месяце.

Также президент России просил у Си Цзиньпина расширить деятельность китайских банков в России и проигнорировать саммит мира в Швейцарии, который организует Украина в этом месяце.

G7 усилит санкции против банков, которые помогают России

Страны G7 активно обсуждают новые ограничительные меры против банков, которые помогают России обходить торговые санкции Запада. В частности это касается кредиторов из третьих стран, которые используют систему финансовых сообщений Банка России, похожую на SWIFT.

Разработка новых ограничений проходит накануне саммита G7 в Италии, где лидеры стран-участниц должны принять новые меры по соблюдению санкций, наложенных на Россию.

G7 уже давно работает над тем, чтобы не допустить, чтобы Россия получила доступ к ключевым технологиям, которые используются для производства или применения оружия.

Россия смогла обойти часть санкций, импортируя нужные товары через: