В настоящее время бразильским дистрибьюторам предлагаются как минимум четыре партии российского дизельного топлива. Это произошло после того, как попытка доставить их в крупнейший нефтяной хаб США закончилась полным провалом.

Почему российские танкеры не смогли разгрузиться в США

Как сообщил президент отраслевой ассоциации "Abicom" Сержио Араужо, суда пришлось развернуть из-за жесткого внутриполитического сопротивления в США в отношении сотрудничества с Москвой, пишет Bloomberg.

В частности, один из танкеров, "Agioi Fanendes", перевозивший почти 300 тысяч баррелей топлива, изменил курс всего в 400 морских милях от Нью-Йорка. Это произошло после того, как губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррил публично предупредила операторов портов о недопустимости приема российского груза, указав на нарушение федерального законодательства.

Бразилия, которая является вторым по величине импортером дизельного топлива в мире, сейчас переживает пик потребления из-за активного сельскохозяйственного сезона. Однако местные трейдеры отмечают, что цены на российский ресурс в настоящее время выглядят совершенно непривлекательными по сравнению с американскими аналогами.

Обратите внимание! Если же сделка все же состоится, общий объем в 1,1 миллиона баррелей станет почти вдвое больше всего октябрьского импорта Бразилии из России.

По данным аналитиков "Kpler", к бразильским берегам уже направляются суда "Leruo", "Cerrado", "Primorye" и "Athina M".

В начале года Россия была вынуждена резко сократить экспорт дизельного топлива из-за успешных атак украинских беспилотников, которые вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающих заводов агрессора. Попытка возобновить поставки стала возможной лишь после того, как президент США Дональд Трамп выдал временное разрешение на импорт, чтобы сгладить глобальный дефицит топлива.

Однако, как показала практика, даже несмотря на это разрешение, американские порты отказываются принимать токсичный российский груз из-за закона 2022 года, который строго запрещает такой импорт.

Напомним, что танкер Agioi Fanendes, перевозящий 40 тысяч тонн российского дизельного топлива, просто остановился у восточного побережья США.