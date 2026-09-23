Экспорт и добыча российского газа сокращаются: на это повлияла Европа
Министерство экономики России ожидает, что в этом году страна добывает и экспортирует меньше природного газа, чем прогнозировалось ранее. Это происходит на фоне подготовки Европы к прекращению закупок российского газа.
Что будет с российским газом
Прогнозы по добыче и экспорту природного газа были снижены на фоне разрыва экономических и политических связей с Западом из-за войны в Украине, что пишет Reuters.
Согласно проекту прогноза, в этом году добыча природного газа в России составит 683,1 миллиард кубометров, что на 5,3 миллиарда кубометров меньше, чем предполагалось в майском прогнозе, но все же превышает 662,7 миллиарда кубометров, добытых в 2025 году.
В этом месяце Кремль заявил, что Европа сама наносит себе ущерб, покупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешевых российских поставок. Москва утверждает, что готова возобновить поставки газа в Европу, в частности через подводные газопроводы "Северный поток".
Ожидается, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом в этом году вырастет до 35 миллионов тонн с 30,3 миллиона тонн в 2025 году, однако это все равно на 5,3 миллиона тонн меньше, чем прогнозировалось ранее.
Ожидается, что экспорт СПГ продолжит расти в последующие годы, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее.
В прошлом году экспорт российского газа в Европу сократился на 44% – до всего лишь 18 миллиардов кубометров, самого низкого уровня с середины 1970-х годов, после прекращения транзита через Украину.
Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достигал пика – около 180 миллиардов кубометров в год в 2018–2019 годах.
- Ранее Reuters сообщило, что Россия также снизила прогноз добычи нефти на 2026 год до самого низкого уровня за 17 лет.
- Кроме того, Москва пересмотрела прогноз экспорта топлива на этот и следующий год из-за войны против Украины.
Эти прогнозы будут использованы для обновления федерального бюджета до 2029 года.
Напомним, что даже Венгрия планирует отказаться от российского газа. Это планируется сделать через год – к октябрю 2027 года.