Что будет с российским газом

Прогнозы по добыче и экспорту природного газа были снижены на фоне разрыва экономических и политических связей с Западом из-за войны в Украине, что пишет Reuters.

Согласно проекту прогноза, в этом году добыча природного газа в России составит 683,1 миллиард кубометров, что на 5,3 миллиарда кубометров меньше, чем предполагалось в майском прогнозе, но все же превышает 662,7 миллиарда кубометров, добытых в 2025 году.

В этом месяце Кремль заявил, что Европа сама наносит себе ущерб, покупая дорогой газ на спотовом рынке вместо более дешевых российских поставок. Москва утверждает, что готова возобновить поставки газа в Европу, в частности через подводные газопроводы "Северный поток".

Ожидается, что экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) морским транспортом в этом году вырастет до 35 миллионов тонн с 30,3 миллиона тонн в 2025 году, однако это все равно на 5,3 миллиона тонн меньше, чем прогнозировалось ранее.

Ожидается, что экспорт СПГ продолжит расти в последующие годы, но более медленными темпами, чем предполагалось ранее.

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В прошлом году экспорт российского газа в Европу сократился на 44% – до всего лишь 18 миллиардов кубометров, самого низкого уровня с середины 1970-х годов, после прекращения транзита через Украину.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу достигал пика – около 180 миллиардов кубометров в год в 2018–2019 годах.

Ранее Reuters сообщило, что Россия также снизила прогноз добычи нефти на 2026 год до самого низкого уровня за 17 лет.

Кроме того, Москва пересмотрела прогноз экспорта топлива на этот и следующий год из-за войны против Украины.

Эти прогнозы будут использованы для обновления федерального бюджета до 2029 года.

Напомним, что даже Венгрия планирует отказаться от российского газа. Это планируется сделать через год – к октябрю 2027 года.