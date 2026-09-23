Що буде з російським газом

Прогнози щодо видобутку та експорту природного газу були знижені на тлі розриву економічних і політичних зв’язків із Заходом через війну в Україні, про що пише Reuters.

Згідно з проєктом прогнозу, цього року видобуток природного газу в Росії становитиме 683,1 мільярда кубометрів, що на 5,3 мільярда кубометрів менше, ніж передбачалося у травневому прогнозі, але все ще більше за 662,7 мільярда кубометрів, видобутих у 2025 році.

Цього місяця Кремль заявив, що Європа сама завдає собі шкоди, купуючи дорогий газ на спотовому ринку замість дешевших російських поставок. Москва стверджує, що готова відновити постачання газу до Європи, зокрема через підводні газопроводи "Північний потік".

Очікується, що експорт російського скрапленого природного газу (СПГ) морським транспортом цього року зросте до 35 мільйонів тонн із 30,3 мільйона тонн у 2025 році, однак це все одно на 5,3 мільйона тонн менше, ніж прогнозувалося раніше.

Очікується, що експорт СПГ продовжить зростати в наступні роки, але повільнішими темпами, ніж передбачалося раніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Торік експорт російського газу до Європи скоротився на 44% – до лише 18 мільярдів кубометрів, найнижчого рівня з середини 1970-х років, після припинення транзиту через Україну.

Експорт російського трубопровідного газу до Європи досягав піку – близько 180 мільярдів кубометрів на рік у 2018 – 2019 роках.

Раніше Reuters повідомило, що Росія також знизила прогноз видобутку нафти на 2026 рік до найнижчого рівня за 17 років.

Також Москва переглянула прогноз експорту пального на цей та наступний рік через війну проти України.

Ці прогнози будуть використані для оновлення федерального бюджету до 2029 року.

Нагадаємо, що навіть Угорщина планує відмовитися від російського газу. Це планують зробити через рік – до жовтня 2027 року.