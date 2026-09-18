Про яку зустріч йде мова

Зусрітися планують близький радник російського диктатора Володимира Путіна та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, зустріч може відбутися вже в березні 2027 року. У ній візьмуть участь:

очільник суверенного фонду Росії Кіріл Дмітрієв;

та співголови АдН Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла.

Серед можливих місць проведення саміту розглядають нейтральні майданчики: Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Індію.

Проте головною умовою для проведення таких переговорів є досягнення попередньої "мирної рамки" між Україною та Росією.

На зустрічі, зокрема, нібито хочуть обговорити відновлення роботи російських газопроводів "Північний потік".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Один зі співрозмовників Reuters заявив, що організатори хотіли б залучити до переговорів спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Однак у Вашингтоні заявили, що нічого про це не знають.

Як реагують у Німеччині

Слді зауважити, що наразі партія АдН не входить до правлячої коаліції Німеччини, але має популярність серед виборців, особливо у східних землях. Саме там, у Мекленбурзі-Передній Померанії, розташовані точки входу газопроводів "Північний потік".

Відтак, німецькі політики з демократичного табору вже б'ють на сполох. Депутат від партії "Зелених" Міхаель Келлнер наголошує, що Німеччина не має права знову ставати залежною від Москви.

Ми не можемо повторити помилки енергетичної кризи. Це коштувало нам 50 мільярдів євро. Путін використовує АдН у власних цілях,

– застерігає політик.

Його підтримує і Родеріх Кізеветтер з Християнсько-демократичного союзу, який прямо називає дії ультраправих зрадою. За його словами, Росія використовує енергетику як гібридну зброю, і запуск труби стане катастрофою для безпеки Європи.

Зауважте! До початку повномасштабного війни у 2022 році Москва забезпечувала понад половину імпорту природного газу Німеччини та більш ніж третину її імпорту сирої нафти. Ситуація змінилася після зупинки та подальшого підриву гілок "Північного потоку" у вересні 2022 року.

Нагадаємо, раніше лідерка АдН Аліса Вайдель вже говорила, що намагатиметься повернути російський газ, якщо здобуде перемогу і стане канцлером на наступних загальнонаціональних виборах у Німеччині. Після цього вона планує "припинити бойкот Росії".