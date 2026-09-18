О какой встрече идет речь

Встретиться планируют близкий советник российского диктатора Владимира Путина и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН), пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, встреча может состояться уже в марте следующего года. В ней примут участие:

глава суверенного фонда России Кирилл Дмитриев;

а также сопредседатели АдН Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Среди возможных мест проведения саммита рассматриваются нейтральные площадки: Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Однако главным условием для проведения таких переговоров является достижение предварительных "мирных рамок" между Украиной и Россией.

На встрече, в частности, якобы хотят обсудить возобновление работы российских газопроводов "Северный поток".

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Один из собеседников Reuters заявил, что организаторы хотели бы привлечь к переговорам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Однако в Вашингтоне заявили, что ничего об этом не знают.

Как реагируют в Германии

Следует отметить, что в настоящее время партия АдН не входит в правящую коалицию Германии, но пользуется популярностью среди избирателей, особенно в восточных землях. Именно там, в Мекленбурге-Передней Померании, расположены точки входа газопроводов "Северный поток".

Поэтому немецкие политики из демократического лагеря уже бьют тревогу. Депутат от партии "Зеленых" Михаэль Келлнер подчеркивает, что Германия не имеет права вновь становиться зависимой от Москвы.

Мы не можем повторить ошибки энергетического кризиса. Это обошлось нам в 50 миллиардов евро. Путин использует АдН в своих целях,

– предупреждает политик.

Его поддерживает и Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза, который прямо называет действия ультраправых предательством. По его словам, Россия использует энергетику как гибридное оружие, и запуск газопровода станет катастрофой для безопасности Европы.

Обратите внимание! До начала полномасштабной войны в 2022 году Москва обеспечивала более половины импорта природного газа Германии и более трети ее импорта сырой нефти. Ситуация изменилась после остановки и последующего подрыва ветвей "Северного потока" в сентябре 2022 года.

Напомним, ранее лидер АдН Алиса Вайдель уже заявляла, что будет пытаться вернуть российский газ, если одержит победу и станет канцлером на предстоящих общенациональных выборах в Германии. После этого она планирует "прекратить бойкот России".