Угрожает мировой финансовой безопасности: Украина призвала внести Россию в "черный" список FATF

Украина призывает Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) принять меры для защиты мировой финансовой системы. А именно путем добавления России в "черный" список.

Россия угрожает мировой финансовой безопасности

Как сообщили в министерстве, Россия демонстрирует растущую агрессию, а именно углубляет экономические и военные связи с Северной Кореей. Страны заключили соглашение о партнерстве и объявили об установлении "альтернативных механизмов торговли и расчетов" для "совместного противостояния" международным усилиям, что направленны на ограничение деструктивного поведения обеих стран.

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В то же время возросло качество и серьезность нарушений принципов FATF со стороны России, что создает дополнительные угрозы для мировой финансовой системы и безопасности.

Баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть – вопреки санкциям ООН и принципам FATF – продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины,

– говорится в заявлении.

Как сообщается, в феврале 2024 года FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущих финансовых связей России с государствами, внесенными в "черный" список, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России. Однако Россия проигнорировала и эти предупреждения.

С какими еще странами усилила сотрудничество Россия

В дополнение, Россия также усилила сотрудничество с Ираном. А это государство, которое находится под мировыми санкциями и уже внесено в "черный" список FATF.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Грубые нарушения со стороны России уже давно очевидны для всех. Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в России и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. FATF имеет один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечения защиты мировой финансовой системы – внесение России в черный список.

Как сообщается, Кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение государственного банка ВТБ.