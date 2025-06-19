Растет быстрее цен на нефть: стоимость дизеля в Европе увеличивается

Конфликт между Израилем и Ираном вызвал рост мировых цен на дизельное топливо. Он даже превзошел повышение цен на нефть.

Стоимость дизеля в Европе

Это подчеркивает уязвимость европейских потребителей, которые сильно зависят от дизеля, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Бензин и дизтопливо дорожает: на это влияют спекуляции

Базовые цены на нефть Brent выросли на 10% – до более 76 долларов за баррель с начала конфликта 13 июня. Это отражает опасения инвесторов относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока, особенно через Ормузский пролив.

Спекуляции относительно того, присоединится ли президент США Дональд Трамп к кампании Израиля, еще больше усилили опасения эскалации, которая потенциально может привести к глобальному энергетическому шоку,

– объясняется в тексте.

На фоне этого подорожало дизельное топливо, особенно в Европе. Европейские базовые цены на дизель с низким содержанием серы (ICE Low Sulphur Gasoil) выросли почти на 15% с 12 июня.

Что известно о дизеле в Европе? Ближний Восток является крупным экспортером дизеля, отгружая 831 тысячу баррелей в день в 2024 году - это примерно 17% мирового импорта дизеля морским путем. Большинство экспорта приходится на Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые последние годы активно расширяют мощности по переработке нефти на экспорт. Дизель в Европе используется в транспорте и промышленности. Он составлял 44% общего спроса на нефть в регионе.

Обратите внимание! Импорт дизеля в Европу превышал 1,2 миллиона баррелей в сутки в прошлом году, или около пятой части всего потребления, и эта зависимость от импорта делает европейских потребителей и бизнес очень уязвимыми к перебоям в мировых поставках.

Прибыль для НПЗ из Европы

В то же время рост цен стал хорошей новостью для европейских нефтепереработчиков. Маржа по переработке дизеля в Европе выросла более чем на 30% с момента начала конфликта. И это самый высокий показатель за более чем 14 месяцев.

Это особенно показательно, поскольку одновременно росли и цены на нефть, а маржа обычно снижается при подорожании сырья. Но на этот раз рост цен на дизель опередил рост цен на нефть, что принесло выгоду европейским НПЗ,

– пишут в Reuters.

Обратите внимание! Несмотря на то, что напряжение на Ближнем Востоке уже влияет на краткосрочные перспективы для цен на дизель в Европе, рынок также сталкивается с потенциальной долгосрочной турбулентностью.

Российский дизель в Европе

Дизельный рынок Европы претерпел кардинальные изменения после того, как ЕС и Великобритания запретили импорт российской нефти в феврале 2022 года. Доля российского дизеля в импорте региона снизилась с 40% в 2022 году до менее чем 1% в прошлом году.

Российский дизель был заменен поставками с Ближнего Востока, Турции и Индии. Однако эти "заменители" иногда содержали продукты, изготовленные из российской сырой нефти, особенно индийский дизель, который выигрывал от того, что западные санкции ограничили цену на экспорт российской нефти,

– отмечают в материале.

Теперь ЕС пытается закрыть эту лазейку, предложив запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Однако такой запрет будет сложным для контроля и выполнения, поскольку нефтеперерабатывающие заводы обычно используют смеси различных сортов нефти, и почти невозможно точно определить их происхождение.

Важно! Европейский рынок дизеля сталкивается как с кратко-, так и долгосрочными неопределенностями, что означает значительную волатильность цен и маржи переработки в ближайшем будущем.