Цены увеличатся еще больше: экономист сказал, как это повлияет на украинцев

Ожидается, что в ближайшее время все будет дорожать. К сожалению, таков сегодня мировой рынок.

Так что надеяться на снижение цен не стоит. Об этом 24 каналу сказал Олег Нивьевский, экономист и вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики.

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С чем связан рост цен

Прежде всего, все начинается с зерновых и энергоносителей. По словам Нивьевского, они дорожают, этой продукции в мире мало, соответственно все будет подниматься в цене.

Новости из Европы не дают надеяться на более низкие цены,

– сказал он.

Экономист добавил, что украинцы увидят это на полках супермаркетов.

Мониторинг продовольственной безопасности

Существует индекс доступности продовольствия, рассчитываемый на регулярной основе. "Сейчас он снизился на 40% по сравнению с довоенным периодом", – отметил Нивьевский.

Он объяснил, что сегодня украинцы гораздо меньше способны покупать продовольствие, чем до войны. Это произошло из-за роста цен и уменьшения наших доходов.

Ситуация не будет улучшаться

Кроме того, мы слышим прогнозы по уменьшению ВВП на 45%. "Мы будем вдвое беднее до конца года, цены будут расти и мы будем меньше способны покупать продовольствие", – сказал Нивьевский.

По мнению экономиста, ожидать радужных перспектив до окончания войны не стоит.

Разблокировка портов

Решение вопроса с разблокировкой портов следует рассматривать сквозь призму мировых цен. "Сначала они падали, это дало нам надежду на то, что вопрос по экспорту зерна решится. Затем они снова пошли вверх", – рассказал экономист.

По его словам, четких сигналов, что вопрос портов будет решен в ближайшее время, нет.

Нивьевский убежден, что украинские производители смогут хранить продукцию в течение 6 – 12 месяцев. "Но это дополнительные затраты, в пластиковых пакетах качество продукции будет снижаться, цена также будет меньше", – сказал он.

Вопрос разблокировки портов сегодня является крайне важным. "Зерно нужно наконец вывезти", – резюмировал он.

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