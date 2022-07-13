Тож сподіватися на зниження цін не варто. Про це 24 каналу сказав Олег Нів'євський, економіст, віцепрезидент з економічної освіти Київської школи економіки:

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З чим пов'язане зростання цін

Передовсім, усе починається із зернових та енергоносіїв. За словами Нів'євського, вони дорожчають, цієї продукції у світі обмаль, відповідно усе буде підійматися в ціні.

Новини з Європи не дають сподіватися на нижчі ціни,

– сказав він.

Економіст додав, що українці побачать це на полицях супермаркетів.

Моніторинг продовольчої безпеки

Є індекс доступності продовольства, який розраховується на регулярній основі. "Зараз він зменшився на 40% у порівнянні з довоєнним періодом", – зауважив Нів'євський.

Він пояснив, що сьогодні українці набагато менше спроможні купувати продовольство, ніж до війни. Це сталося внаслідок зростання цін та зменшення наших доходів.

Ситуація не буде покращуватися

Крім того, ми чуємо прогнози щодо зменшення ВВП на 45%. "Ми будемо у два рази бідніші до кінця року, ціни зростатимуть та ми будемо менше спроможні купувати продовольство", – сказав Нів'євський.

На думку економіста, очікувати на райдужні перспективи до закінчення війни не варто.

Розблокування портів

Вирішення питання із розблокуванням портів треба розглядати крізь призму світових цін. "Спершу вони падали, це дало нам надію на те, що питання стосовно експорту зерна вирішиться. Потім вони знову пішли вгору", – розповів економіст.

За його словами, чітких сигналів, що питання портів буде вирішене найближчим часом, немає.

Нів'євський переконаний, що українські виробники зможуть зберігати продукцію впродовж 6 – 12 місяців. "Але це додаткові затрати, у пластикових пакетах якість продукції знижуватиметься, ціна також буде меншою", – сказав він.

Питання розблокування портів сьогодні є надважливим. "Зерно потрібно врешті-решт вивезти", – резюмував він.

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