Как инфляция повлияет на цены: рост стоимости продуктов до конца 2023 года

Несмотря на то, что инфляция сильно сократилась, экономика в Украине находится в кризисе, а значит стабильными цены быть не могут. Также на стоимость товаров влияют и другие факторы, в частности сезонность.

Какими будут цены

Согласно данным Госстата, потребительские цены вернулись к увеличению на 0,5%. В августе этот показатель составил 1,4%, в июле – 0,6%.

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В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетов мирного времени – с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы и дальше замедлялись – до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце),

– сообщают в Минэкономики

Рост цен осенью разъясняется сезонностью. Однако стоит отметить, что на некоторую продукцию стоимость не увеличивалась, а даже наоборот. Речь идет о продовольственных товарах, урожай которых был больше, чем ожидалось.

Как повлияет инфляция на цены

Потребительский рынок сильно изменился под влиянием военных действий. Благодаря стабилизационным действиям инфляция начала замедляться, соответственно, цены остаются более или менее стабильными.

В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в том числе форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушено, вероятно, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет,

– считают в Минэкономики

В ближайшее время ожидать увеличения стоимости продуктов не стоит. Однако в 2024 году значительный рост цен возможен, поскольку уровень инфляции будет повышаться.