Цена на рождественскую корзину может вырасти из-за блокады границы

Блокада на украинско-польской границе продолжается. Поэтому убытки предпринимателей, осуществляющих перевозку товаров, растут.

Почему могут увеличиться цены

В эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что продуктовая корзина к Рождеству для украинцев гарантированно подорожает, если ситуация на границе не будет решена, сообщает 24 Канал. По его словам, все зависит от результатов переговоров.

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Тарас Высоцкий Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Такой риск есть. Если партнеры все-таки выполнят обещания, потому что в последние дни продолжается активная дискуссия, например до 10 декабря, ситуация в дальнейшем урегулируется, тогда он будет меньше. Если он будет весь декабрь, то к сожалению, рождественская продуктовая корзина будет несколько дороже.

Отдельно Высоцкий отметил, что на базовые продукты цена не будет меняться. Более того, стоимость некоторых товаров будет снижаться.

Овощи борщового набора, к счастью, практически полностью обеспечивает внутреннее производство. Никаких ценовых колебаний на них нет,

– отмечает Высоцкий.

Согласно оценке Высоцкого, будет расти цена только на продукты с импортной составляющей. Это связано с тем, что логистика усложнена вследствие блокады.