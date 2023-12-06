Чому можуть збільшитись ціни

У ефірі телемарафону заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що продуктовий кошик до Різдва для українців гарантовано подорожчає, якщо ситуація на кордоні не буде вирішена, повідомляє 24 Канал. За його словами, усе залежить від результатів переговорів.

Читайте також Пільговий стаж та відпустка по догляду за дитиною: що варто знати

Тарас Висоцький Заступник міністра аграрної політики та продовольства Такий ризик є. Якщо партнери все-таки виконають обіцянки, бо останніми днями триває активна дискусія, наприклад до 10 грудня, надалі ситуація врегулюється, тоді він буде меншим. Якщо він буде весь грудень, то на жаль, різдвяний продуктовий кошик буде дещо дорожчим.

Окремо Висоцький зазначив, що на базові продукти ціна не буде змінюватися. Щобільше, вартість деяких товарів знижуватиметься.

Овочі борщового набору, на щастя, фактично повністю забезпечує внутрішнє виробництво. Жодних цінових коливань на них немає,

– визначає Висоцький

Відповідно до оцінки Висоцького, зростатиме ціна лише на продукти з імпортною складовою. Це пов'язано з тим, що логістика ускладнена, внаслідок блокади.