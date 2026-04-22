Дорогая нефть не спасает: в каком состоянии экономика России и почему она не может выбраться из кризиса
22 апреля, 14:00
Валерия Городинская

Несмотря на рост мировых цен на нефть и частичное ослабление санкции, Россия не получает ожидаемого экономического эффекта: бюджет страны остается дефицитным, а реальные финансовые показатели могут быть значительно хуже официальных.

Поэтому Кремль вынужден урезать расходы и искать ресурсы, что бьет по соцсфере, в частности под вопросом оказывается стабильность пенсионных выплат. Эксперты указывают, что даже дорогой энергоресурс не перекрывает структурные проблемы экономики – от падения экспорта до роста расходов на войну.

24 Канал узнал, почему рост цен на нефть не спасает российскую экономику, в каком состоянии сейчас находится бюджет России и какие проблемы с пенсиями в стране могут возникнуть на этом фоне.

Как говорится в статье Financial Times, в марте Россия могла зарабатывать до 150 миллионов долларов в день дополнительных поступлений в бюджет от продажи нефти, что сделало ее страной, которая получила от обострения конфликта больше всего выгоды.

В общем речь шла о том, что Москва уже получила от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов прибыли с налогов на экспорт нефти после фактического закрытия Ормузского пролива.

Издание подсчитало, что в конце марта Россия могла заработать 3,3 – 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов. Такая оценка исходит из предположений о том, что цена российской Urals в среднем составляет 70 – 80 долларов за баррель.

Напоминаем! По данным TradingEconomics, 20 апреля цена на нефть Urals упала до 98,05 доллара за баррель. За последний месяц цена на нефть Urals упала на 2,18%, но она все еще на 60,47% выше, чем год назад.

  • В то же время по словам министра финансов США Скотта Бессетта во время пресс-конференции, как передает Суспильное, Россия могла получить лишь около 2 миллиардов долларов доходов от продажи нефти после временного ослабления санкций.
  • Дело в том, что в начале марта этого года Штаты выдали 30-дневную лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, застрявших в море. Это, по словам американских властей, должно было стабилизировать мировые энергетические рынки.

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что для России день войны в Украине может обходиться до 870 миллионов долларов США. То есть даже если Россия могла получать до 150 миллионов долларов, то эта сумма не покрывает их ежедневные расходы.

Интересно! Еще в 2025 году в интервью Укринформу Кирилл Буданов рассказывал, что России день войны стоит почти миллиард долларов, а 41% бюджета идет на оборону.

 

Иван Ус,

главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований

Если посмотреть на дефицит российского бюджета, то по официальным данным он составил где-то 4,6 триллиона рублей в первом квартале этого года.

Хотя годовой план составляет всего 3,7 триллиона рублей. Поэтому экономический эксперт Виталий Шапран для Главкома объясняет, что такой стремительный рост расходов произошел из-за того, что налоговики не дособирали с гражданской экономики примерно 1,2 триллиона рублей налогов.

И это, соответственно, привело к перевыполнению уже в первом квартале годового плана по дефициту.

  • В то же время Ус добавляет, что по подсчетам Киевской школы экономики дополнительный доход, который может получить Россия из-за войны в Иране может в целом составить 250 миллиардов долларов, передает Spiegel.
  • Впрочем, учитывая украинские удары по портам в Усть-Луге, Новороссийске и Приморске, россияне не смогут реализовать такую возможность, а значит, опять же получат меньшую выгоду.

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

 

Олег Гетман,

координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране, 
– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся, 
– говорит экономист.

Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.

Среди подтверждения того, что нефтяные доходы России являются преувеличенными, отмечают в разных странах. Например, шведская разведка, передает Financial Times, сообщает, несмотря на сверхприбыли России от нефти в результате перекрытия Ормузского пролива на Ближнем Востоке, экономика страны все еще находится в трудном положении.

Глава службы Томас Нильссон заявил, что для покрытия дефицита бюджета России надо, чтобы марка Urals была более 100 долларов за баррель в течение года и более. В то же время если перемирие между США и Израилем с Ираном будет продолжаться, то трудности с финансированием в России будут оставаться.

Разведданные Швеции также свидетельствуют о том, что Россия систематически манипулирует данными, чтобы заставить союзников Украины поверить в то, что экономика страны выдерживает нагрузку несмотря на военные расходы и западные санкции.

По словам Нильссона, реальная ситуация в России остается сложной. Например, Центробанк страны занижает показатели инфляции, которая якобы составляет почти 6%. Впрочем, на самом деле она приближается к уровню ключевой процентной ставки в 15%.

  • Еще раньше Федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что в прошлом году военные расходы России могли составлять половину ее госбюджета и 10% от ВВП, передавало BND.
  • Зато разведка Латвии заявила, что санкции наносят России огромный ущерб, писало LSM.
  • О приукрашивании со стороны России состояния ее экономики говорится и в отчете ISW за апрель.

Ситуация вокруг Ормузского пролива является крайне нестабильной и противоречивой сейчас. После объявления Ираном 17 апреля об открытии пролива на время перемирия, уже на следующий день появились сообщения о возвращении к режиму блокировки и угрозы атаковать суда.

Как добавляет экономист Иван Ус, Ормузский пролив может еще много раз открываться и закрываться, пока США не решатся на реальную военную сухопутную операцию.

Дело в том, что министр иностранных дел Ирана сообщает якобы об открытии Ормуза, а заявления Корпуса стражей исламской революции свидетельствуют об обратном. Соответственно происходит демонстрация, когда фактическое управление страной принадлежит именно КСИР,
– говорит он.

Поэтому реальная власть в Иране четко понимает, что Ормуз – главный козырь в их руках в этой ситуации. Но если они потеряют возможность огневого контроля над Ормузом, то пролив будет разблокирован.

А для России дестабилизация в регионе наоборот выгодна, ведь чем дольше длится война на Ближнем Востоке, тем лучше для их финансового положения.

Иван Ус уверяет, что экономические проблемы России пока признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Для того чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно, 
– объясняет господин Иван.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

  • Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.
  • Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.
  • Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

Поэтому новости российских медиа о том, что в стране нет ресурсов на индексацию пенсионных выплат, вполне могут быть реальными. Так может случиться, что ресурсов не будет хватать в целом на выплату пенсий. Среди пропагандистов уже звучат заявления, что якобы государство не должно платить их, 
– заключает Ус.

В то же время Гетман добавляет, что сейчас российская статистика закрыта, поэтому сложно ориентироваться в этом вопросе. Но то, что пишут российские медиа по поводу индексаций и пенсий вполне совпадают с бюджетной катастрофой.

То есть проблемы с индексацией, дополнительная печать рубля и безумные займы на внутреннем рынке России – это все то, что происходит сейчас. И сейчас у власти один большой вопрос: как погасить дефицит и где брать средства. А их можно или напечатать, или сокращать расходы, 
– заявляет он.

Еще в прошлом году россияне прибегли к сокращению расходов на образование, медицину и различные соцпрограммы. В этом году это также продолжается. Плюс, они подняли налоги: сначала поднялся налог для физических лиц, а в 2026 году они подняли НДС.