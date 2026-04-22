Дорогая нефть не спасает: в каком состоянии экономика России и почему она не может выбраться из кризиса

Несмотря на рост мировых цен на нефть и частичное ослабление санкции, Россия не получает ожидаемого экономического эффекта: бюджет страны остается дефицитным, а реальные финансовые показатели могут быть значительно хуже официальных.

Поэтому Кремль вынужден урезать расходы и искать ресурсы, что бьет по соцсфере, в частности под вопросом оказывается стабильность пенсионных выплат. Эксперты указывают, что даже дорогой энергоресурс не перекрывает структурные проблемы экономики – от падения экспорта до роста расходов на войну.

24 Канал узнал, почему рост цен на нефть не спасает российскую экономику, в каком состоянии сейчас находится бюджет России и какие проблемы с пенсиями в стране могут возникнуть на этом фоне.

Сколько зарабатывает Россия на нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке?

Как говорится в статье Financial Times, в марте Россия могла зарабатывать до 150 миллионов долларов в день дополнительных поступлений в бюджет от продажи нефти, что сделало ее страной, которая получила от обострения конфликта больше всего выгоды.

В общем речь шла о том, что Москва уже получила от 1,3 до 1,9 миллиарда долларов прибыли с налогов на экспорт нефти после фактического закрытия Ормузского пролива.

Издание подсчитало, что в конце марта Россия могла заработать 3,3 – 4,9 миллиарда долларов дополнительных доходов. Такая оценка исходит из предположений о том, что цена российской Urals в среднем составляет 70 – 80 долларов за баррель.

Напоминаем! По данным TradingEconomics, 20 апреля цена на нефть Urals упала до 98,05 доллара за баррель. За последний месяц цена на нефть Urals упала на 2,18%, но она все еще на 60,47% выше, чем год назад.

В то же время по словам министра финансов США Скотта Бессетта во время пресс-конференции, как передает Суспильное, Россия могла получить лишь около 2 миллиардов долларов доходов от продажи нефти после временного ослабления санкций.

Дело в том, что в начале марта этого года Штаты выдали 30-дневную лицензию на покупку российской нефти и нефтепродуктов, застрявших в море. Это, по словам американских властей, должно было стабилизировать мировые энергетические рынки.

Перекрывают ли дополнительные доходы для России от нефти текущие расходы?

Экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что для России день войны в Украине может обходиться до 870 миллионов долларов США. То есть даже если Россия могла получать до 150 миллионов долларов, то эта сумма не покрывает их ежедневные расходы.

Интересно! Еще в 2025 году в интервью Укринформу Кирилл Буданов рассказывал, что России день войны стоит почти миллиард долларов, а 41% бюджета идет на оборону.

Иван Ус, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Если посмотреть на дефицит российского бюджета, то по официальным данным он составил где-то 4,6 триллиона рублей в первом квартале этого года.

Хотя годовой план составляет всего 3,7 триллиона рублей. Поэтому экономический эксперт Виталий Шапран для Главкома объясняет, что такой стремительный рост расходов произошел из-за того, что налоговики не дособирали с гражданской экономики примерно 1,2 триллиона рублей налогов.

И это, соответственно, привело к перевыполнению уже в первом квартале годового плана по дефициту.

В то же время Ус добавляет, что по подсчетам Киевской школы экономики дополнительный доход, который может получить Россия из-за войны в Иране может в целом составить 250 миллиардов долларов, передает Spiegel.

Впрочем, учитывая украинские удары по портам в Усть-Луге, Новороссийске и Приморске, россияне не смогут реализовать такую возможность, а значит, опять же получат меньшую выгоду.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.

Среди подтверждения того, что нефтяные доходы России являются преувеличенными, отмечают в разных странах. Например, шведская разведка, передает Financial Times, сообщает, несмотря на сверхприбыли России от нефти в результате перекрытия Ормузского пролива на Ближнем Востоке, экономика страны все еще находится в трудном положении.

Глава службы Томас Нильссон заявил, что для покрытия дефицита бюджета России надо, чтобы марка Urals была более 100 долларов за баррель в течение года и более. В то же время если перемирие между США и Израилем с Ираном будет продолжаться, то трудности с финансированием в России будут оставаться.

Разведданные Швеции также свидетельствуют о том, что Россия систематически манипулирует данными, чтобы заставить союзников Украины поверить в то, что экономика страны выдерживает нагрузку несмотря на военные расходы и западные санкции.

По словам Нильссона, реальная ситуация в России остается сложной. Например, Центробанк страны занижает показатели инфляции, которая якобы составляет почти 6%. Впрочем, на самом деле она приближается к уровню ключевой процентной ставки в 15%.

Еще раньше Федеральная разведывательная служба Германии сообщила, что в прошлом году военные расходы России могли составлять половину ее госбюджета и 10% от ВВП, передавало BND.

Зато разведка Латвии заявила, что санкции наносят России огромный ущерб, писало LSM.

О приукрашивании со стороны России состояния ее экономики говорится и в отчете ISW за апрель.

Почему ситуация с Ормузским проливом нестабильна?

Ситуация вокруг Ормузского пролива является крайне нестабильной и противоречивой сейчас. После объявления Ираном 17 апреля об открытии пролива на время перемирия, уже на следующий день появились сообщения о возвращении к режиму блокировки и угрозы атаковать суда.

Как добавляет экономист Иван Ус, Ормузский пролив может еще много раз открываться и закрываться, пока США не решатся на реальную военную сухопутную операцию.

Дело в том, что министр иностранных дел Ирана сообщает якобы об открытии Ормуза, а заявления Корпуса стражей исламской революции свидетельствуют об обратном. Соответственно происходит демонстрация, когда фактическое управление страной принадлежит именно КСИР,

– говорит он.

Поэтому реальная власть в Иране четко понимает, что Ормуз – главный козырь в их руках в этой ситуации. Но если они потеряют возможность огневого контроля над Ормузом, то пролив будет разблокирован.

А для России дестабилизация в регионе наоборот выгодна, ведь чем дольше длится война на Ближнем Востоке, тем лучше для их финансового положения.

В каком состоянии экономика России?

Иван Ус уверяет, что экономические проблемы России пока признает даже верхушка власти. В частности министр экономического развития страны Максим Решетников прямо говорит, что страна уже исчерпала все возможные ресурсы. И это происходит на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений.

Таким образом, падение на 1,5% ВВП в первом квартале 2026 года, о которых было официально заявлено, не соответствуют действительности. Этот процент гораздо выше, отмечает экономист Ус.

Для того чтобы понимать реальное положение вещей в России, стоит слушать их экономические форумы, например Санкт-Петербургский или Московский экономические форумы. На них выступают люди, которые, в принципе, работают в экономике. И если у людей реально проблемы, они не будут говорить, что все прекрасно,

– объясняет господин Иван.

Поэтому на одном из таких форумов Владимир Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода, рассказал, что его завод связан с предприятиями России с 9 отраслями.

И если в предыдущие кризисы у 7 отраслей, например, были проблемы, а 2 отрасли оставались на плаву, то сейчас все 9 отраслей не демонстрируют рост вообще.

Производство металла в России, по его словам, сократилось ориентировочно на 60%, но каким-то образом производство до сих пор растет по официальным данным.

Ведущие российские заводы, например "КАМАЗ", заявляют, что сейчас в России стоит перейти на 3-дневную рабочую неделю. Это означает, что предприятия будут работать только на 60% из 100%.

Кроме того, Баглаев говорит, что производство самосвалов – то есть продукция, которую производят только российские компании, – уже упало на 20 раз, до 95%.

Поэтому новости российских медиа о том, что в стране нет ресурсов на индексацию пенсионных выплат, вполне могут быть реальными. Так может случиться, что ресурсов не будет хватать в целом на выплату пенсий. Среди пропагандистов уже звучат заявления, что якобы государство не должно платить их,

– заключает Ус.

В то же время Гетман добавляет, что сейчас российская статистика закрыта, поэтому сложно ориентироваться в этом вопросе. Но то, что пишут российские медиа по поводу индексаций и пенсий вполне совпадают с бюджетной катастрофой.

То есть проблемы с индексацией, дополнительная печать рубля и безумные займы на внутреннем рынке России – это все то, что происходит сейчас. И сейчас у власти один большой вопрос: как погасить дефицит и где брать средства. А их можно или напечатать, или сокращать расходы,

– заявляет он.

Еще в прошлом году россияне прибегли к сокращению расходов на образование, медицину и различные соцпрограммы. В этом году это также продолжается. Плюс, они подняли налоги: сначала поднялся налог для физических лиц, а в 2026 году они подняли НДС.