Доллар по 40: неужели курс снова вырастет в конце апреля

На этой неделе на гривну существенно повлияет успешное голосование за пакет помощи Украине в Палате представителей Конгресса США. И, соответственно, ожидаемое дальнейшее быстрое прохождение законопроекта.

Какой была ситуация на прошлой неделе

Спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке Украины на прошлой неделе существенно увеличился. Банкир Анна Золотько отметила, что среднедневной объем торгов почти достиг отметки 200 миллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем неделей ранее.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Такое оживление привело, с одной стороны, к увеличению объемов интервенций НБУ, составивших 695 миллионов долларов, а с другой – к росту котировок. В конце пятничной сессии сделки заключались около отметки 39,9 гривны за доллар.

Курсовой всплеск в безналичном сегменте привел к синхронному подорожанию доллара и на наличном рынке. В конце недели за один доллар просили 40,1 – 40,2 гривны.

В первой половине недели на фоне роста курса спрос со стороны населения немного увеличился, что оказало поддержку растущему курсовому тренду, то на выходных интерес к приобретению иностранной валюты со стороны украинцев несколько снизился, что спровоцировало умеренное укрепление гривны до 40,0 – 40,1 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Что будет с долларом

По мнению Золотько, на этой неделе следует ожидать более глубокого укрепления гривны. Прежде всего из-за роста предложения со стороны тех участников рынка, которые откладывали продажу валюты, надеясь на рост курса.

Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе. По моему мнению, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,5 – 40,3 гривны,

– отмечает Золотько.

На этой неделе комитет по монетарной политике соберется для принятия решения по учетной ставке. Ожидается, что регулятор снизит ее на 0,5%, опираясь на замедление потребительской инфляции до 3,2% в марте.

Если эти прогнозы оправдаются, значительного влияния на валютный рынок изменение ставки не повлечет, ведь она уже заложена в ожидания участников рынка. Но более глубокое снижение этого показателя потенциально может временно усилить давление на гривну.