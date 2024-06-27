Будет дорожать или дешеветь: Нацбанк решает как будет меняться доллар в Украине

Эксперты неоднократно отмечали, что сейчас курс доллара зависит от решения Нацбанка, а потому именно регулятор влияет на его рост. Впрочем, в свою очередь, есть факторы, которые влияют на формирование Нацбанком этой цены, например заинтересованность Минфина и другие.

От чего зависит рост доллара

Борис Кушнирук в комментарии 24 Канала рассказал, что формирует курс в Украине именно Нацбанк. Среди влияния на курс есть бесспорно то, что Украина сейчас больше импортирует, чем экспортирует, то есть дефицит импорта над экспортом растет. И это продолжается с начала полномасштабной войны в 2022 году.

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По словам Кушнирука, если на первые недели и месяцы полномасштабной войны было уместно держать курс неизменным, ведь таким образом обеспечивается предсказуемость и стабильность для всех, то впоследствии это решение было нелогичным, ведь оно формировало дисбаланс.

Борис Кушнирук Экономист Затем произошло поднятие курса, причем существенно поднятие. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.

Сейчас никто не знает, что будет делать Нацбанк, а значит, регулятор может продавать валюту как дороже, так и дешевле.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,

– замечает Кушнирук.

Инфляция и Минфин

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 года составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт – 101,7%.

Как рассказал экономист Олег Пендзин "Фактам ICTV", среди факторов, которые влияют на формирование курса валют в Нацбанке, есть инфляция, которая зависит от цен импортеров, и Минфин Украины.

Из-за того, что Министерство финансов получает всю макрофинансовую помощь в виде валюты, ведомство заинтересовано в том, чтобы продавать свой доллар дороже. Соответственно надо, чтобы курс гривны опускался.

Если Нацбанк будет опускать валютный курс, то после этого следует ожидать, что импортеры автоматически и себе поднимут цены на товары. Таким образом, начнет расти инфляция.

Каким будет курс в конце этого года

В Центре экономической стратегии прогнозируют, что до конца 2024 года курс доллара вырастет. Впрочем, аналитики не ожидают существенного ослабления гривны.

Курс доллара может подорожать до 42 гривен за валюту до конца года.

за валюту до конца года. Среднегодовой курс может составлять 40,50 гривен.

В проекте бюджета на 2024 год средний курс американской валюты установлен на уровне 40,70 гривны. В то же время на конец 2024 года курс доллара составляет 42,10 гривны.