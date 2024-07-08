Доллар по 50 гривен: вероятен ли такой рост валюты в ближайшие годы

3 июля Национальный банк установил официальный курс гривны на уровне 40,74 гривны за доллар. Это стало новым историческим максимумом для Украины.

Какие новые валютные ориентиры доллара

В обнародованной Кабмином бюджетной декларации Бюджетной декларации на период 2025–2027 годов указан среднегодовой курс гривны от 45 гривен за доллар в 2025-м, и до 46,4 гривны за доллар в 2027-м году.

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В постановлении отмечено, что приведенные прогнозные показатели на 2025–2027 годы являются предположением, ведь рассчитаны в условиях военного времени, высокой неопределенности, при постоянных изменениях внешних и внутренних условий экономического развития.

Учитывая изменчивость социально-экономической ситуации эти показатели могут быть уточнены и пересмотрены как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения,

– говорится в документе.

Какой курс прогнозирует МВФ

Даже больше, в апрельском отчете World Economic Outlook МВФ рассмотрел перспективу украинского валютного рынка более подробно. Так, среднегодовой курс гривны к доллару, по мнению международных аналитиков, будет составлять: