До 50 недалеко: будет ли расти евро в ближайшее время

Недавно курс евро снова вырос. Это увеличение в первую очередь связано с глобальными процессами на мировой арене.

Почему вырос евро

Банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу отметил, что рост евро был продиктован ситуацией на глобальном рынке.

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Сергей Фурса Инвестиционный банкир Рост евро был продиктован колебаниями в паре евро-доллар на мировом рынке. Это глобальный фондовый рынок, глобальный Форекс.

Фурса отмечает, что разграничить динамику на глобальном рынке невозможно.

Как изменится курс евро

Ранее в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы на валютном рынке. Однако по его словам, говорить об изменении общей "архитектуры" не стоит.

Лесовой считает, что курс евро к сентябрю может достичь значения, которое будет находиться в диапазоне 44 – 47 гривен за евро. В начале августа ситуация будет выглядеть так: