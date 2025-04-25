Экономика США может существенно замедлиться в 2025 году

Экономика США существенно замедлится в 2025 году из-за новых пошлин и изменений в экономической политике. Они сдерживают рост и усиливают глобальную неопределенность.

Замедление экономики США

Согласно прогнозам, среднегодовой рост упадет с 2,5% в 2024 году до лишь 0,1% в 2025-м, а вероятность рецессии в течение ближайших 12 месяцев оценивается в 40%, передает 24 Канал со ссылкой на прогноз Института Петерсона.

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Введенные тарифы США повышают цены, нарушают цепи поставок и снижают реальные доходы. К тому же частые изменения в таможенной политике затрудняют бизнесу планирование и инвестирование.

Ожидания по экономике США в 2025 году / Инфографика Института Петерсона

Обратите внимание! Дополнительным фактором давления на экономику США стала неопределенность, связана с сокращениями в госсекторе и перебоями в работе, вызванными запуском нового Департамента по повышению эффективности управления.

Что повлияет на рецессию в экономике

Ожидается, что большой пакет бюджетного законодательства, который должны принять позже в этом году, незначительно уменьшит совокупный спрос по сравнению с действующей политикой. Продолжение налоговых льгот 2017 года будет иметь нейтральный эффект, а возможные дополнительные налоговые послабления, вероятно, будут компенсированы сокращением расходов.

Финансовые рынки негативно отреагировали на последние изменения в политике, хотя потребительские расходы и уровень занятости остаются стабильными.

Интересно! Такая устойчивость частично может объясняться тем, что домохозяйства и компании ускоряют покупки, ожидая роста цен.