Европейский Союз имеет четкую позицию, что не отменит санкции в отношении России пока не будет закончена война в Украине. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Европа при определенных обстоятельствах может использовать фактор санкций, чтобы выторговать для себя лучшие условия.

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Какие приоритеты у Евросоюза

Клочок отметил, что в украинцы пытаются выставить в самый высокий приоритет для Европейского Союза вопрос нашей страны. Однако это не так.

Для Европы самый высокий приоритет – это ее экономическое состояние, чтобы она могла покупать кофе, круассаны и оружие. На фоне торговой войны санкции, которые введенные против России, действительно являются инструментом давления на Вашингтон,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Клочок напомнил, что на встрече в Эр-Рияде между делегациями США и России были достигнуты договоренности о прекращении огня в черноморском регионе, возобновлении поставок российских удобрений и возможности межбанковских расчетов по системе SWIFT "Россельхозбанка". Однако все это не произошло по одной причине – на это, вероятно, не согласился Брюссель

Однако официального обращения от Вашингтона к Брюсселю о снятии санкций с России не было. Поэтому я положительно оцениваю то, что Европа использует свое санкционное давление, но не на Россию, а на США, чтобы добиваться своих целей,

– подчеркнул он.

В то же время если бы Россия получила европейские санкции в полной мере, то, по его мнению, европейские страны не покупали бы по сей день сжиженный природный газ у Москвы. Однако Европа закупает его в огромных объемах.

Это, по его словам, не такие огромные средства в государственный бюджет России, которые поступают от экспорта нефти, но все равно россияне их получают.

Поэтому Европа действует цинично и манипулятивно, но при этом может действительно давить с помощью санкций,

– считает Валерий Клочок.

Однако не стоит забывать, уверен он, что для безопасности Европы самое главное – это США и Североатлантический альянс. Хотя сейчас снова звучат угрозы о том, что США могут выйти из НАТО.

Но при этом Европа будет "торговать" санкциями, мол, снимем их с России, если действительно прекратится огонь в Украине, запустится переговорный процесс, а США снимут пошлины с европейских стран и будет свободная торговля.

Напомним, что большинство лидеров Европы выступают против ослабления санкций против России при условии, если Москва не выведет свои войска с оккупированных территорий Украины.

Также на переговорах с США в Саудовской Аравии Россия выдвинула требование: возобновить подключение одного из крупнейших государственных банков к международной платежной системе SWIFT. Однако это требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов Евросоюза.