Потери мировой экономики из-за пандемии и войны в Украине
Во время пандемии значительное количество стран ощутили экономический кризис, ведь темпы торговли сильно снизились, предприятия перестали функционировать. Война в Украине также наложила финансовый ущерб на мировую экономику.
Состояние мировой экономики
Мировая экономика за последние годы подвергалась значительным испытаниям. Климатические изменения, пандемия и разнообразные кризисы сильно повлияли на положение вещей. Однако восстановление экономики, несмотря на все преграды, происходит равномерно.
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По мнению главы МВФ – Кристаллины Георгиевой, больше всего на положение дел повлияла именно пандемия, передает 24 Канал. Она считает, что из всех экономик восстановилась полностью только США. Еврозона отстает на 2%. А вот в Китае ситуация еще более сложная, там потери составляют 5%. Больше всего пострадали страны с низкими доходами.
Триллионы долларов мирового производства были утрачены по сравнению с глобальными тенденциями, которые существовали до пандемии.
Георгиева отметила, что на мировую экономику также сильно повлияла война в Украине. По ее словам, это отразившийся на всех сферах значительный удар нужно понимать, что сейчас происходит самый низкий уровень роста за последние несколько десятилетий.
После сильного, более чем 6% роста в 2021 году, восстановление значительно замедлилось, во многом из-за шока от войны России в Украине. Мы прогнозируем, что эти слабые показатели сохранятся, при этом глобальный рост составит около 3% в среднесрочной перспективе.
– объяснила Георгиева.