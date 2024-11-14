Из-за роста налогов у украинцев может снизиться покупательная способность

Увеличение налогов и военного сбора в Украине вызывает немало дискуссий. Некоторые эксперты считают, что это приведет к переходу бизнеса в тень, а госбюджет может понести потери вместо ожидаемого прироста.

На что повлияют новые налоги

Повышение налоговой нагрузки коснется и рядовых граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на МЕТА.UA.

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В общем, повышение налогов и военного сбора увеличит поступления в бюджет, но в то же время скажется на доходах граждан.

В частности, работающие украинцы потеряют дополнительные 3,5% со своих заработков. То есть те, кто получают минимальную зарплату, будут отчислять ежемесячно 280 гривен военного сбора.

Заметьте! В среднем работающий гражданин будет платить 730 гривен ежемесячно, что для многих станет весомой потерей, ведь доходы и так не всегда покрывают базовые потребности.

Как рост налогов повлияет на банки и ФЛП

Повышение налогов больше всего ударит по банкам и финансовым учреждениям, поскольку для них налоги на прибыль вырастут значительно, причем для банков повышение будет действовать с 1 января 2024 года.

Важно! Это может стимулировать некоторые банки и финансовые компании скрывать часть прибыли, что может привести к росту тенизации экономики.

ФОПы третьей группы будут платить дополнительно 1% от дохода, что существенно на их деятельности не скажется. ФОПам других групп придется платить дополнительно 800 гривен ежемесячно, что также не повлечет существенных изменений.

Как налоги повлияют на ФЛП Влияние налогового повышения на цены будет небольшим, в пределах 1%. Однако снижение благосостояния населения больше всего будет ощущаться из-за увеличения военного сбора с 1,5% до 5%, что снизит доходы граждан.

Эксперты считают, что альтернативным вариантом для увеличения бюджета могло бы быть повышение минимальной зарплаты до 10 000 гривен. Это позволило бы увеличить бюджетные поступления примерно на ту же сумму, которую планируется получить от повышенного военного сбора, и, вероятно, избежать повышения последнего.